Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che ogni pomeriggio fa incetta di ascolti, pare che approdi in prima serata, in un edizione con i personaggi famosi (i Vip). Le notizie in merito sono molto frammentarie e sono solo dei rumors, per cui non c’è nessuna ufficialità né della rete né della De Filippi. Ma vediamo in cosa consiste questo nuovo progetto.

Uomini e donne Vip, in arrivo in primavera? Possibili tronisti: Elisabetta Gregoraci e Kikó Nalli

La notizia, se fosse confermata sarebbe una vera bomba! Pare che ci sia in cantiere il progetto di Uomini e Donne Vip, in prima serata con tronisti dei personaggi famosi. In primavera potrebbe arrivare in prime time, Uomini e donne Vip e tra i nomi papabili al ruolo di tronisti sono sbucati quelli di Elisabetta Gregoraci e Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari.

La Gregoraci non ha bisogno di presentazioni, reduce dal grande successo personale al Grande Fratello Vip 5, dove la concorrente ha canalizzato parte dell’attenzione del pubblico, nei mesi in cui è state “rinchiusa” dentro la Casa più spiata d’Italia. E l’altro nome papabile, sempre secondo i rumors è quello di Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari che per un breve periodo di tempo ha avuto una storia con Ambra Lombardo, ex gieffina, che ha condiviso assieme a Kiko parte del percorso al Grande Fratello Vip del 2019.

I retroscena su Uomini e donne Vip: i nomi dei possibili opinionisti

Dopo il grande successo dei programmi con protagonisti personaggi famosi, dal Grande Fratello a Temptation Island pare ora sia il turno di Uomini e Donne. Le ultime indiscrezioni nei corridoi Mediaset, danno come probabile, una edizione serale del programma della De Filippi in primavera.

Del Resto non sarebbe una novità per Uomini e Donne occupare il palinsesto serale, è avvenuto alcuni anni fa, ma i protagonisti erano i medesimi del pomeriggio, con un approfondimento sulle storie. La presenza dei vip sarebbe un una bella novità: dare la possibilità a dei personaggi famosi di incontrare e conoscere un possibile amore non sarebbe male.

Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis opinionisti di Uomini e Donne Vip?

Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti di questa probabile prima edizione di Uomini e donne Vip, la scelta sembra ricadere su due influencer molto amati: Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis.

Zorzi è certamente il personaggio rivelazione della 5° edizione del Grande Fratello Vip attualmente ancora “rinchiuso” in Casa. Dopo aver ricevuto in diretta tv, i complimenti di Maria De Filippi, durante una delle puntate del reality, pare che i giochi siano ormai fatti.

Oltre a Zorzi l’altro nome che circola prepotentemente è quello di Giulia De Lellis, nata proprio nello studio di Uomini e Donne, quando fu scelta da Andrea Damante con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore, ormai finita.

Sarà veramente così? Questi rumors, avranno un fondamento reale? Chissà… vi terremo certamente informati su cosa accadrà.