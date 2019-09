Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Gemma è rimasta in mutande. La dama ha voluto reinterpretare Marilyn Monroe, ma il vento le ha alzato il vestito. Maria De Filippi (quasi) in lacrime dalle risate. Stesso discorso vale per Gianni Sperti. Tina Cipollari, invece, non credeva ai suoi occhi.