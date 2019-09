Chi troppo vuole, nulla stringe! A Gemma Galgani non hanno detto che non si deve tenere il piede in due scarpe? Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Over, infatti, la donna si ritroverà ad essere nuovamente in lacrime a causa di un uomo. Ebbene sì questa volta nello studio di Maria De Filippi scorreranno a fiumi le lacrime di Gemma non per commozione per le coppie formatesi nel programma, ma per l’ennesimo uomo che dirà di non provare attrazione per lei.

Uomini e Donne Over: Gemma ha tre nuovi corteggiatori

Per capire bene le prossime anticipazioni dobbiamo fare il punto della situazione. Nell’ultima puntata andata in onda, infatti, Gemma si è seduta al centro dello studio di Uomini e Donne Over con difronte a sé ben tre corteggiatori.

La dama, salutato Crispino, improbabile compagno, si è mostrata molto sicura, decisa e pronta a tutto. Come? Ebbene Gemma ha iniziato a sentire: Pietro, JeanPierre e Gianfranco. Ai tre ha promesso un ballo, decidendo canzoni da tenere come sottofondo, ma anche decidendo l’ordine con cui li avrebbe portati a centro pista.

Oltre a ciò ha suddiviso i giorni per incontrare separatamente ogni corteggiatore e stabilito, anche, un bel programma. Con uno sarebbe andata ad una festa di paese, con l’altro, invece, si sarebbe vista nella sua Torino.

Solo uno, però, pare essere riuscito a destare maggiormente il suo interesse. Insomma solo uno dei tre, puntata dopo puntata, registrazione dopo registrazione, ha fatto breccia nel suo cuore.

Peccato però che, come vedremo presto in tv, lui non la voglia e le preferisca una acerrima rivale e nemica, ovvero l’avvenente Anna.

Uomini e Donne Over: l’ultima registrazione

Cosa è dunque successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Over? Secondo le talpe de Ilvicolodellenews presto vedremo Gemma piangere lacrime amare. Perché? Tutta colpa di JeanPierre.

L’uomo ammetterà senza alcun problema di non provare alcuna attrazione fisica per Gemma. La dama torinese così sentirà il terreno franare sotto i suoi piedi. Nonostante la confessione ed il duro colpo da digerire, però, Gemma continuerà a far di tutto per conquistare colui che la rifiuta.

La donna si aggrapperà quasi disperatamente alla possibilità paventata da lui di poterle piacere in un prossimo futuro. JeanPierre, infatti, le dirà che alcune donne con cui è stato all’inizio non gli piacevano fisicamente. L’uomo sottolineerà infine che molte di esse erano addirittura più brutte di lei.

Intestardita, pronta a litigarselo con Anna, forse anche solo per ripicca e non tanto per vero interesse, Gemma continuerà a piangere per JeanPierre e finirà così con il perdere anche Gianfranco. Quest’ultimo, interessato a lei, non potrà infatti accettare questo suo comportamento.