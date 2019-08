Giulio Raselli ce l’ha fatta. E’ lui il nuovo tronista di Uomini e Donne per la nuova edizione del programma in onda a partire dal prossimo 9 settembre 2019. Contenti? Dovremo più che altro chiedere contente? A onor del vero i maschietti possono comunque essere felici. Le due troniste sono già state presentate nei giorni scorsi e sono entrambe bellissime. Di Giulio si parlava già da mesi. Tutti erano certi che Maria De Filippi lo premiasse con il trono, ma nulla c’era ancora di ufficiale. Noi possiamo, invece, in anteprima, confermarvi il tutto.

Uomini e Donne tronisti: finalmente è il turno di Giulio

Annunciato l’arrivo di Giulia Quattrociocche e quello di Sara Tozzi, mancavano solo i due maschietti. A salire sul trono, in cerca della sua dolce metà, sarà proprio l’amatissimo Giulio Raselli. Ve lo ricordate? Certo che si. E’ impossibile, infatti, per gli amanti dei programmi di Maria De Filippi, non riconoscere il ragazzo.

Il suo percorso televisivo è iniziato a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglia. Il ragazzo ha dimostrato una certa dolcezza, ma anche molto carattere e soprattutto ha subito ricevuto molti apprezzamenti e complimenti dalle fan del programma.

La sua esperienza con la tronista non è andata nel migliore dei modi e così, ancora single, lo abbiamo ritrovato come tentatore a Temptation Island 2019. Qui il bel Giulio ha avuto un compito molto arduo, ma il pubblico social lo ha apprezzato, seguito e supportato fino all’ultima puntata. Il motivo? Ebbene Giulio ha dovuto fare di tutto per tener a bada la fidanzata Sabrina che, soprattutto nelle ultime uscite, sembrava cercarlo molto a livello fisico ed essersi presa una bella cotta per lui. Le espressioni facciali del nuovo tronista di Uomini e Donne quando Sabrina lo abbracciava o gli mordeva una parte del corpo erano uniche ed impagabili. Ecco perché sui social gli utenti si sono scatenati.

Non l'ho mai cercato fisicamente….

L'HO SOLO AZZANNATO MENTRE LUI DISPERATAMENTE AVVINGHIATO AD UNA PANCHINA CERCAVA DI FUGGIRE#temptationisland pic.twitter.com/6MKOnX5Izm — Vale ❣ (@_Valentina_19) July 29, 2019

#TemptationIsland Cmq Giulio ha avuto più morsi da Sabrina che da tutte le zanzare che esistono al mondo in 30 anni. pic.twitter.com/l47kqWUZke — RamaTrash (@RamaTrash8) July 29, 2019

Quando, infine, il tentatore ha spiegato alla sua lei di non essersi invaghito di lei e di non voler proseguire fuori dal programma la conoscenza, su Twitter e Instagram c’è stata una vera e propria ovazione.

Chi è Giulio Raselli, nuovo tronista di Uomini e Donne?

Come molti ormai sanno Giulio è nato il 1 gennaio del 1990 a Valenza in Piemonte. Il bellissimo e nuovo tronista di Uomini e Donne è dunque del segno zodiacale del Capricorno.

Alto 1,85 circa, come segni particolari ha i diversi tatuaggi che decorano il suo corpo scultoreo.

Altre news su di lui che potrebbero aiutare le corteggiatrici ad instaurare un certo feeling? Ebbene Giulio è appassionato di sport, soprattutto di basket. Oltre a ciò è solito lavorare nell’azienda di famiglia, la Seven Jewels.

Un mistero avvolge la sua vita privata. Nessuno pare saper nulla delle sue ex fidanzate. Solo le corteggiatrici che riusciranno a farlo aprire potranno capire come sono andate le sue storie passate e quali ferite vi siano nel cuore del bel Giulio.