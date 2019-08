Uomini e Donne tronisti settembre 2019: svelata una nuova protagonista

Pronti a soddisfare un’altra curiosità riguardante Uomini e Donne e i tronisti di settembre 2019? Il programma sta per tornare e Maria De Filippi ha già scelto coloro che avranno l’onere e l’onore di sedersi sul trono per cercare l’amore senza, però, prendersi gioco della trasmissione di Canale 5. Dopo il video presentazione della prima tronista, ecco quindi la seconda.

Uomini e Donne tronisti settembre 2019: chi è il nuovo volto?

Chi è la nuova tronista di Uomini e Donne? Ebbene la giovane prossima protagonista del programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset si chiama Sara e ha solo ventidue anni.

La giovane viene da Modena ed è una barista.

Altre informazioni su di lei? La nuova tronista ha una sorella minore e un fratellino di undici anni. I suoi genitori si sono separati ormai parecchi anni fa e il fratellino è nato dall’unione del padre con la nuova compagna. I tre fratelli sono legatissimi e Sara sembra voler molto bene al più piccolo di casa.

La madre fa l’impiegata mentre il padre ha un night club. Proprio il lavoro di quest’ultimo ha influito nella vita della giovane Sara, ma più di questo la giovane ragazza è stata influenzata dal modo di pensare del genitore. Questo pare essere già un indizio molto importante per i futuri corteggiatori.

Altre informazioni per chi approderà in studio per tentare di rubare il cuore di Sara? Il corteggiatore perfetto non dovrà puntare tutto sul suo aspetto fisico e nemmeno sull’aspetto fisico della nuova tronista. Niente complimenti per le labbra carnose, niente complimenti sul seno prosperoso. Sara preferisce che tutti si concentrino sui sentimenti e sull’anima.

Uomini e Donne quando inizia: ecco tutte le news

Uomini e Donne tornerà ad andare in onda dal 9 settembre 2019 nel primo pomeriggio di Canale 5.

Le prime puntate, però saranno registrate già a fine agosto. Giovedì 29 agosto 2019 tutti i protagonisti si ritroveranno in studio per dare il via alla nuova stagione dell’amatissimo programma. Cosa accadrà? Per saperlo dovremo attendere ancora un po’

Come vi abbiamo annunciato, infine, la prima tronista, presentata nei giorni scorsi, si chiama Giulia Quattrociocche, ha 27 anni ed è di Roma.

Riusciranno Giulia e Sara ad andare d’amore e d’accordo oppure faranno scintille?