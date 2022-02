A Uomini e Donne, Tina contro Giovanni: “non ballano, non c’è il ballo“. Il cavaliere si difende: “non preoccuparti, stasera balliamo il tango alla mia scuola“, ma l’opinionista sbotta: “ricordati che Sara è la tua ultima possibilità. Una volta che non vai d’accordo con lei, tu torni dritto in Sardegna, qui non ci vieni più. Persona avvisata, mezza salvata“.

