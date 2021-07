Cancellata la messa in onda in prima serata su Canale 5 di Uomini e Donne Speciale – la scelta. Dopo la puntata di mercoledì scorso, in cui i fan del programma condotto da Maria De Filippi hanno visto andare in onda la replica della scelta di Lorenzo Riccardi, pare che non andranno più in onda altre puntate del daiting show. Come mai? Cosa è accaduto?

Uomini e Donne Speciale: niente più prima serata su Canale 5

Mercoledì dopo mercoledì, sull’ammiraglia Mediaset, il pubblico di Maria De Filippi avrebbe potuto combattere questo caldo mese di luglio riguardando alcune delle scelte più belle di tronisti e troniste. Qualcosa è però cambiato. La programmazione di Canale 5 ha subito una drastica rivoluzione solo dopo la messa in onda della prima puntata.

Niente più serate all’insegna dell’amore? Pare proprio di no. In programma vi erano le scelte di: Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez oltre a quella di Lorenzo Riccardi. Mercoledì prossimo, però, la guida tv non riporta, in prima serata, la nuova puntata di Uomini e Donne Speciale – La Scelta, ma annuncia la replica di un film molto famoso e che ha già divertito numerosi telespettatori.

Il motivo? Possibile che la causa possa essere ravvisata nei dati Auditel raccolti da Canale 5 lo scorso mercoledì 14 luglio. La scelta di Lorenzo Riccardi ha raccolto davanti alla televisione solo il 7,7% di share per una media di 1.154.000 spettatori. Ascolti troppo bassi per lo standard dell’ammiraglia.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne Speciale?

Mercoledì prossimo, 21 luglio 2021, in prima serata su Canale 5, secondo la nuova programmazione, sarà trasmesso il film intitolato Benvenuti al Sud.

La pellicola diretta da Luca Miniero con, nel cast: Claudio Bisio e Alessandro Siani terrà compagnia al pubblico dell’ammiraglia cercando di strappare a tutti un sorriso.

Va sottolineato che sia Bisio che Siani saranno grandi protagonisti della prossima stagione televisiva targata Mediaset. Come? Per Siani si apriranno, molto probabilmente, le porte di Striscia la Notizia. Per Bisio, invece, quelle di Zelig. Come vi avevamo annunciato il programma tornerà in tv con tre puntate speciali e al fianco di Bisio ci sarà la meravigliosa Vanessa Incontrada.