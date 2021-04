In queste ore il web si chiede cosa si celi dietro l’immagine più virale del momento sui social, che immortala Sossio Aruta. Il volto storico di Uomini e donne al Trono over è ritratto mentre viene arrestato dalla Polizia. Il particolare sta destando clamore unito a preoccupazione nei telespettatori del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Intanto, si apprende che il cavaliere storico del dating show è stato ingaggiato come protagonista di un film prossimamente in uscita al cinema. Si tratta di Uno strano weekend al mare.

Uomini e donne, Sossio Aruta arrestato dalla Polizia: l’accaduto

Sui social-network, da giorni si parla di uno scatto virale, che immortala Sossio Aruta, cavaliere storico di Uomini e donne mentre viene beccato dalla Polizia e si lascia mettere le manette ai polsi. Un’immagine che ha suscitato la curiosità e anche molta preoccupazione nel popolo del web, soprattutto tra i telespettatori di Uomini e donne, i quali si chiedono cosa possa essere accaduto di tanto grave da determinare l’arresto del volto Mediaset e compagno di Ursula Bennardo.

Il messaggio di Sossio Aruta

A rompere il silenzio sullo scatto del momento è lo stesso Sossio Aruta, che intanto sul suo profilo Instagram condivide insieme a quest’ultimo anche un secondo scatto, con la seguente descrizione: “L’emozione sale sale sale, non vedo l’ora di farvi vedere il risultato di questo fantastico lavoro, svolto da persone professionali e determinate. Sarà un film bellissimo”.

Parole quest’ultime che lasciano pensare che dietro la foto dell’arresto tanto virale ci sia la scena di un film che vede protagonista Sossio Aruta. La verità è che sono in corso le registrazioni di una nuova pellicola dal titolo “Uno strano weekend al mare”, la cui fine è prevista per la fine di questo mese di aprile 2021 in corso. Il film, in uscita al cinema entro Natale 2021, vedrà insieme a Sossio Aruta anche Giorgio Manetti nelle vesti di attore.

Nell’attesa del film, che debutterà sul grande schermo, intanto, tra le Instagram stories Sossio Aruta ha condiviso con il web alcuni scatti che lo ritraggono mentre è al mare e con tanto di scritte “prossimamente” e “ignorantissimo”. Che Aruta voglia così anticipare agli internauti dei teaser di Uno strano weekend al mare? Non ci resta altro che attendere, quindi, per saperne di più.