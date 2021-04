Da tempo i fedeli telespettatori di Uomini e donne gli chiedono in massa, sui social, di tornare alla corte di Maria De Filippi, e a quest’ultimi Giorgio Manetti è tornato a parlare in un intervento social. Per l’occasione, “il gabbiano” fa sapere che ci sono in cantiere per lui dei nuovi progetti, in particolare uno di cui darà annuncio nel giorno del suo prossimo compleanno.

Giorgio Manetti rompe il silenzio dopo Uomini e donne

Può dirsi il cavaliere più amato nella storia del Trono over di Uomini e donne, che ha conquistato i telespettatori con il suo corteggiamento di classe riservato a Gemma Galgani, dama veterana del dating-show di Maria De Filippi. E, in occasione di una diretta condivisa su Instagram con il web, insieme all’amico e come lui ex volto del dating-show, Alfonso Barone, “il gabbiano” ha risposto ironico ai molteplici messaggi ricevuti dagli utenti che gli chiedono di tornare alla corte dei sentimenti: “Sai che facciamo Alfonso, andiamo a Uomini e donne, mandiamo tutti via e facciamo il nuovo parterre di uomini”. Restando in tema Uomini e donne, a chi gli ha parlato di Gemma Galgani, Giorgio Manetti non ha poi risparmiato parole critiche: “Gemma dovrebbe darsi una regolata, non se ne rende neanche conto”.

Tuttavia, il messaggio principale della diretta è un progetto in cantiere, di cui Manetti darà annuncio il 28 aprile 2021, ovvero quando ricorrerà il suo compleanno. “Io vi voglio bene, e ve lo dimostrerò… con un annuncio per il mio compleanno, il 28 aprile. Manderò un video, parte di una sorpresa, non posso anticipare nulla”, esordisce in anteprima nella diretta con i follower e non. Poi, si apre sulla natura del progetto: “Sarà una cosa contro la violenza sulle donne, sarà per le amiche, donne in generale in tutto il mondo. Ci tengo molto, ma insomma, sveleremo l’arcano!”.

Il prossimo 28 aprile, Giorgio Manetti festeggerà quindi il suo 65esimo compleanno e a chi nella diretta lo accusa di essere un personaggio montato, lui risponde direttamente a tono: “Io montato e faccio il personaggio? Lo vedrete dal 28 che sono un buono”.

Il progetto per il cinema e il sogno di Giorgio Manetti

Intanto, tra i progetti in cantiere per Giorgio Manetti è in arrivo il debutto del “gabbiano” al cinema insieme a Sossio Aruta, come protagonisti del film Uno strano weekend al mare. Le registrazioni della pellicola dovrebbero concludersi a fine aprile 2021 e il debutto della stessa per il grande schermo sarebbe previsto entro Natale 2021.

Inoltre, nella nuova diretta Instagram Giorgio Manetti non ha nascosto un sogno custodito nel cassetto, ovvero il desiderio di tornare a lavorare nelle serate e di riprendere i contatti ravvicinati con i fan: “Una volta finita la pandemia, ci dobbiamo scatenare nelle serate!”.