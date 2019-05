Le ultime due puntate del trono over di Uomini e Donne, andate in onda lunedì e martedì su Canale 5, sono state dedicate quasi interamente a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia storica del trono over continua a riscuotere successo all’interno dello studio di Uomini e Donne, anche se il pubblico sembra essersi scocciato dei loro tira e molla. Subito dopo la messa in onda della puntata di ieri pomeriggio, Riccardo Guarnieri ha fatto una diretta su Instagram per parlare con i fan. Il cavaliere ha risposto a numerosissime domande, alcune inerenti anche alla sua storia con Ida Platano. Di seguito vi riportiamo le sue dichiarazioni.

Uomini e Donne, Riccardo e Ida sono tornati insieme?

Nell’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, Ida e Riccardo non si sono lasciati benissimo. Il cavaliere ha dichiarato di non amare la sua ex compagna, deludendola nuovamente. Ida Platano ha lasciato in lacrime lo studio e Riccardo Guarnieri è stato nuovamente bersagliato dall’intero studio di Uomini e Donne. Il cavaliere ha spiegato di aver richiamato in studio la sua ex compagna per riallacciare il rapporto, ma non prova lo stesso sentimento di un tempo.

La puntata del trono over di Uomini e Donne, dunque, si è conclusa con un nulla di fatto. I fan del programma di Maria De Filippi, però, sono curiosi di sapere se Ida e Riccardo sono tornati insieme. Subito dopo la messa in onda della puntata, il cavaliere ha fatto una diretta su Instagram per rispondere alle domande dei fan.

Uomini e Donne, Riccardo annuncia un grosso aggiornamento

Durante la diretta su Instagram, Riccardo Guarnieri ha dichiarato di non poter rispondere a tutte le domande sulla sua storia con Ida Platano e poi ha annunciato: “Ci sarà un grosso aggiornamento“. Per conoscere gli sviluppi della sua storia con Ida, dovremo attendere l’uscita del nuovo numero di Uomini e Donne magazine. Il cavaliere del trono over ha dichiarato di aver rilasciato un’interessante intervista al settimanale e all’interno ci saranno delle notizie molto importanti riguardo la sua storia con Ida.