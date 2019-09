Ieri pomeriggio, durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato il matrimonio tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara. La padrona di casa ha chiesto al pubblico addirittura di farle gli auguri, ma in realtà era tutto uno scherzo.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia non si è sposata

Non è vero che Raffaella Mennoia e il suo compagno Alessio Sakara si sono sposati. Maria De Filippi ha ordito uno scherzo e ci sono cascati veramente tutti. In primis i blog che riportano le anticipazioni, poi anche il pubblico di Uomini e Donne che ha fatto gli auguri sui social all’autrice del programma.

È stata la Mennoia stessa a smentire la notizia in serata sul suo account social: “Dovete sapere che in questo periodo dell’anno Maria (De Filippi ndr.) fa gli scherzetti. Oggi mi ha fatto uno scherzo perchè sono arrivata in ritardo in studio. La verità è che non mi sono sposata, ma con il mio ragazzo va tutto bene“.

La Mennoia ha annunciato anche che le telecamere erano spente e dunque non vedremo lo scherzo di Maria in televisione. L’autrice, poi, ha mandato un messaggio alle “talpine” del web: “Prima o poi vi becco” e al popolo del web “attenti alle fake news“.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara Tozzi ha lasciato il programma

Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, la tronista Sara Tozzi ha deciso di lasciare il programma. Questo, ovviamente, non è uno scherzo. Maria ha spiegato che la ragazza è ancora innamorata del suo ex fidanzato e per questo motivo ha deciso di abbandonare il programma.

Nella prossima registrazione del trono dedicato ai giovani potrebbe esserci la presentazione della nuova tronista. Vedremo se la redazione del programma di Maria De Filippi deciderà di puntare su un volto sconosciuto o su un volto già noto al pubblico di Uomini e Donne.