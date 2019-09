Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Secondo alcune anticipazioni fornite dal sito ilvicolodellenews, una tronista avrebbe già deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. A spiegarlo è proprio la padrona di casa. Di seguito i motivi che hanno indotto la tronista a lasciare per sempre il trono classico.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara Tozzi lascia il trono classico

Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne, registrata proprio in questi istanti, Sara Tozzi ha comunicato di voler abbandonare per sempre il programma. La tronista, infatti, si è resa conto di essere ancora fortemente innamorata dell’ex fidanzato.

La conduttrice Maria De Filippi ha spiegato che Sara in esterna non pensava minimamente ai corteggiatori, ma al suo ex fidanzato. La tronista, dunque, ha deciso di non continuare il suo percorso nel trono classico ed abbandonare la poltrona rossa.

Una scelta difficile e coraggiosa, soprattutto se pensiamo che al suo posto c’è stato qualcuno che al contrario ha deciso di portare avanti il teatrino fino alla fine. I casting di Uomini e Donne, però, fanno nuovamente flop. È così difficile trovare una ragazza o un ragazzo che ha la testa libera da pensieri?

Uomini e Donne trono classico: chi sarà la nuova tronista?

Nei prossimi giorni (se non subito), la redazione di Uomini e Donne cercherà di rimpiazzare subito Sara Tozzi. Chi sarà la nuova tronista del programma di Maria De Filippi? Il pubblico chiede a gran voce Klaudia Poznaska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta.

Vedremo se la redazione deciderà di puntare su un volto già noto oppure sceglierà una ragazza che non ha mai partecipato a programmi televisivi.

Da non trascurare le single che hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Tra tutte, Zoe Mallucci potrebbe scardinare la concorrenza e sedere sulla famigerata poltrona rossa di Uomini e Donne.

