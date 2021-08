Uomini e Donne quando va in onda? Preparate i fazzoletti perché tronisti, troniste, dame e cavalieri sono pronti a parlare d’amore, a farvi emozionare e a tenervi incollati, ogni pomeriggio, davanti a Canale 5. Le ferie di Maria De Filippi stanno dunque per terminare. E’ tempo per tornare negli Studi Elios e per raccontare, seduta sulla fatidica scala, le imprese amorose sei protagonisti del programma tentando di sedare, nel mentre, le liti fra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Uomini e Donne quando va in onda: svelata la data

Le telespettatrici vogliono sapere Uomini e Donne quando va in onda? Ora che le vacanze estive sono agli sgoccioli è bene che i programmi più amati riprendano la loro regolare messa in onda per tenere compagnia a tutti fra lacrime, risate e belle storie d’amore oltre che appassionanti liti.

Per vedere la trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dalle 14:45 circa alle 16:00 toccherà attendere il prossimo 13 settembre 2021.

A metà mese torneranno dunque in televisione tronisti, troniste, dame e cavalieri. Con che formula? Saranno ancora tutti insieme così come abbiamo visto nell’ultima stagione? Per ora non si sa molto di più sul programma.

Nelle varie interviste estive Maria De Filippi ha detto di essersi stancata dei tronisti e delle troniste in cerca solo di visibilità sui social e di voler gente vera e genuina. Si è anche a lungo parlato della presenza di una tronista transgender.

Altre anticipazioni? Su vari siti si è letta la possibile assenza di Gemma Galgani, Tina Cipollari o Gianni Sperti, ma nulla è stato mai confermato dai diretti interessati. Al momento tali notizie paiono prive di fondamento.

Uomini e Donne le registrazioni: un fine Agosto di fuoco

Come abbiamo detto Uomini e Donne andrà in onda solo il 13 settembre 2021, ma Maria De Filippi inizierà a registrare le puntate del programma già a fine Agosto. Quando?

Per l’esattezza pare che siano stati tutti convocati in studio per il 24 e il 25 agosto. In queste due date, anzi in questi due pomeriggi, prenderanno il via ufficialmente le prime puntate del programma di Canale 5. Si attendono dunque le solite talpe per le prime anticipazioni. Cosa succederà in studio? Chi saranno i protagonisti della nuova stagione?

Maria De Filippi ospiterà i protagonisti di Temptation Island 2021 oppure no?