Uomini e Donne riprende la consueta programmazione televisiva dal lunedì al venerdì su Canale 5 dopo lo stop per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 6 marzo su Canale 5.

Uomini e Donne oggi: riprende la messa in onda del dating show di Maria De Filippi

Da lunedì 6 marzo 2023 dalle ore 14:45 riprende la messa in onda di Uomini e Donne, il popolare programma televisivo di successo condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la pausa della scorsa settimana per la morte di Maurizio Costanzo, il dating show era andato in pausa da venerdì 24 febbraio saltando una intera settimana di programmazione per il triste lutto che ha colpito la padrona di casa Maria De Filippi. Nei prossimi giorni la conduttrice tornerà a registrare le nuove puntate del seguitissimo dating show campione d’ascolti del daytime di Canale 5.

Da oggi, infatti, ritornano le puntate del Trono Over e Classico del dating show con la presenza fissa degli opinionisti in studio Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Non solo, spazio alle ultime novità dal trono classico di Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. Due dei tronisti, Lavinia e Federico, sono prossimi alla scelta.

Uomini e Donne, dove eravamo rimasti?

Cosa era successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne? Giovedì 23 febbraio 2023 la puntata si era conclusa con il Trono Classico di Federico alle prese con le due corteggiatrici Carola e Alice. Il tronista è sempre più vicino alla scelta, ma tanti sono ancora i dubbi su chi possa essere la donna con cui uscire dal programma di Canale 5.

Non solo, in studio è stato presentato un nuovo tronista. Si tratta di Luca Daffrè, ex concorrente de L’Isola dei Famosi ed ex conoscenza di Uomini e Donne visto che in passato ha già partecipato al programma sia come corteggiatore che come tronista senza trovare l’amore. Spazio poi anche alle ultime novità dal Trono Over con Gemma alle prese con il cavaliere Silvio. Cosa sarà successo tra i due? Per scoprirlo non vi resta che seguire la nuova puntata di Uomini e Donne e la diretta streaming in tempo reale sul nostro sito.