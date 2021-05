Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 25 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la scelta di Giacomo che ha scelto Martina.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, protagonista Ida che ha già concluso la sua conoscenza con Gabriele. Non solo, nuovo scontro tra Gemma e Isabella. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 25 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata comincia con Ida e Gabriele. “Ci siamo visti una sola volta, ma secondo me non è partita questa conoscenza. Ci siamo sentiti pochissimo, ognuno di noi ha un modo di conoscere e corteggiare una persona, te l’ho fatto notare ma non l’hai percepito” – dice la dama.

ore 15:00 – Ida e Gabriele si confrontano sulla loro conoscenza, ma qualcosa non torna. “Non mi ha dato lo stimolo e quell’imput” – precisa la dama, ma il cavaliere cerca di spiegarsi “io non chiamo mai, io uso i messaggi per far capire che penso ad una persona, ma telefonare telefono poco“. Tina interviene: “vorrei vedere il tuo tabulato telefonico per vedere quanto tempo passi su Instagram, Whatsapp, Facebook. Ma che discorso è? Quanto ti interessa una persona, specialmente i primi passi…”.

ore 15:05 – Per Ida c’è un nuovo corteggiatore Fabio: “sei fantastica, affascinante. Ho 29 anni e vivo in provincia di Cremona e vorrei avere l’opportunità di conoscerti“, ma la dama decide non di farlo restare. Tina lo esorta a restare per Gemma, ma il cavaliere precisa “sono interessato solo ad Ida“.

ore 15:15 – E’ il momento di Marches, un nuovo cavaliere. “Sono di Perugia, ho 44 anni. Attualmente sono single da luglio e come lavoro mi occupo di restauro mobili” – dice il cavaliere e Tina coglie occasione per chiedere “ho una cassapanca a casa da più di 70 anni e vorrei restaurarla“. Il cavaliere decide di ballare con Romina.

ore 15:20 – A centro studio Isabella. La dama sta conoscendo Andrea: “la conoscenza sta andando bene, ha tante qualità che io apprezzo. Mi piacerebbe continuare a vederlo, abbiamo avuto un piccolissimo screzio: mi ha mandato tantissimi messaggi, non sono abituata. Lui è più avanti di me come corteggiamento e lo apprezzo“. Il cavaliere: “a me piace molto, sono qui perchè voglio conoscerla. Non avevo aspettative, mi è piaciuta quando l’ho vista e quando si è raccontata. Adesso che ho la fortuna di conoscerti sono molto contento“. Il cavaliere riprende anche Gemma: “colori Isabella con dei colori scuri”.

ore 15:30 – Ennesimo scontro tra Gemma e Isabella. “Tu continui a dire che sono una persona impostata, fredda e poco passionale, a me francamente ha stufato” – precisa Isabella a Gemma che replica “a me non importa. Seguo le tue manifestazioni, ma poi vedremo se i fatti mi daranno ragione. Ad un certo punto c’è una persona che ti corteggia, simpatico…“. Dal parterre interviene Nicola, ma la dama ha parole anche per lui: “ho tante amico tra le mie amiche e la tua età, il Covid c’è stato per tutte. Nessuna delle mie amiche hanno chattato con persone di 27 anni e se fosse successo una cosa del genere tutte noi l’avremo legata. E’ un mio parere personale“. Sirius si difende: “a me dispiace la pensiate così, ma dal momento in cui Gemma mi dice che non le ho fatto del male, ho la coscienza a posto“.

ore 15:35 – Gemma contro Isabella: “quando ha parlato di me ha detto ‘ci sono donne della mia e sua età‘”, ma Maria De Filippi interviene “ho capito diversamente. Se Gemma fosse stata una mia amica l’avrei protetta durante il Covid evitandole la delusione di una storia con un ragazzo molto più giovane“. Intanto in studio arrivano nuovi corteggiatori per Isabella.