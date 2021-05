Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 20 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Elisabetta ha deciso di rompere definitivamente con Luca.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ci sarà la sfilata del Trono Over. Chi vincerà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 20 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata è dedicata alla sfilata dal tema “Seducente come un sogno d’estate”. La prima è Gemma Galgani.

ore 15:00 – Gemma sulle note del Can can conquista tutti, tranne Tina che dice: “sono a dir poco disgustata“, ma per la dama solo voti altissimi. Gianni: “la grinta, l’agilità, il fisico di una donna di 72 anni bisogna riconoscerlo, è stata agilissima“. La Galgani è felicissima: “sono riuscita a superare e a trasmettere un pò di entusiasmo, credo che sia la cosa più importante, sono felicissima, grazie!”. La Cipollari però è contraria: “l’ho trovata una cosa penosa, lei poi ci crede, non lo fa tanto per…lei pensa di immedesimarsi in quella parte. Prova a vedere le cose con i nostri occhi, io ti presterei i miei occhi per farti vedere come ti ho visto”, ma la dama si difende “non ci sono solo i tuoi occhi, ce ne sono anche altri”.

ore 15:05 – La sfilata procede con Ida promossa dalla stylist Anahi. Voti altissimi anche per la dama che ringrazia i cavalieri. Maria De Filippi precisa: “i voti più alti finora sono di Gemma“. Si prosegue con Isabella. Tina: “l’eleganza e la classe non è acqua altro che quelle pacchianate col cu*o da fuori a 70 anni“, anche Gianni “è sensuale, sa muoversi“.

ore 15:10 – Tina contro Gemma: “non c’è bisogno di fare queste pagliacciate, ma che devi dimostrare quando ti metti con le gambe per aria? Sei un pagliaccio altro che la ballerina del can can, una donna come te non si può permettere di fare Charlize Theron o Madonna. Non hai neppure un’unghia di queste star, se tu mi dici io faccio, interpreto questi personaggi per far ridere la gente ti dico va bene, ma se pensi di sedurre o ti senti una donna seducente, sei un pagliaccio“. Nicola difende la dama: “ma è stata divertente, mi ha trasmesso divertimento, spirito, voglia di fare“, ma l’opinionista è ferma sulle sue posizioni. Poi la Galgani riprende la scelta dell’outfit di Isabella che ha sfilato con le braccia scoperte, ma Tina la difende: “lei è stata elegante, raffinata, non è stata stucchevole che ti metti con quelle gambette da rana spennata. Fai ridere, lei si è adeguata alla sua persona e figura. Ha indossato un bel vestito, sei ridicola col cappellino di Remì“.

ore 15:15 – Nicola contro Gemma: scontro in studio. “E’ due mesi che sono piantato su questa sedia, lei pensa che se volevo il numero di una donna l’avrei chiesto e sarei stato a centro studio a creare dinamiche, sarei uscito con tante altre persone. Stai zitta, sto parlando io. Avrei creato tutte le mie dinamiche, porto rispetto alle donne“. Allora Tina domanda: “perchè non hai creato una relazione con lei?” con il cavaliere che replica “perché non mi interessa“. Armando allora interviene: “un ragazzo di 26 anni che vuole una donna di 72 anni, sei stato la barzelletta di Uomini e Donne. Hai fatto questa scenata perchè sono due mesi che non parli!”, ma il giovane cavaliere risponde piccato “tu sei un lecchino”.

ore 15:20 – Volano parole grosse tra Armando e Nicola. Il cavaliere napoletano arriva a chiedergli: “ma le donne ti piacciono?” con il cavaliere che ribatte “si, le amo“. Il cavaliere napoletano incalza: “non è nessuna offesa nei tuoi confronti” con Nicola che ribatte: “se mi piacessero gli uomini non esiterei un secondo, non me ne vergognerei, anzi sono pieno di amici gay. Ognuno è libero di esprimere la propria sessualità come vuole“. Maria De Filippi riprende Armando: “la domanda è stata fatto apposta per metterlo in una condizione di difficoltà, non credo alla buona fede della domanda“.

ore 15:30 – Riprende la sfilata con Elisabetta bocciata da Anahi. Anche Tina boccia la sfilata della dama: “sensualità proprio zero, sembravi una uscita dalla sala parto. I voti anche troppo alti“. Si prosegue con Angela che viene promossa con ottimi voti.

ore 15:45 – Si prosegue la sfilata con Camila e Sara. Gianni si complimenta per il tango: “è stata brava, molto brava“. Poi è la volta di Marina ed Elisa.