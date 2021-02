Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 22 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata è andata in onda la scelta di Sophie Codegoni che alla fine è uscita dal programma con Matteo.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio alla nuova tronista Samantha. Non solo novità sulla conoscenza tra Roberta e Riccardo. Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 22 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata comincia con il “dopo la scelta di Sophie”. A commuoversi è Gemma: “bellissimo questa cosa quando un uomo ti fa sentire una donna speciale, ti fa sentire questa sensazione che non hai bisogno di tante parole. Non mi sono sentita speciale in questi ultimi tempi, ma non importa”.

ore 14:55 – Poi la Galgani parla di Tina: “non c’è mai limite al peggio con lei. Quando pensi che sia un attimino neutrale la situazione c’è sempre qualcosa dove va a ravanare per tirare fuori situazioni negative anche se non esistono“. La Cipollari replica: “Sophie ha 18 anni, forse non capisce che può essere la nipote o anche la pronipote“. Intanto Maria De Filippi rivela: “sta passando un momento difficile. Doveva uscire con Maurizio il poeta, ma ieri sera in redazione arriva un messaggio e poi andiamo da lei“. Gemma in lacrime scopre che Maurizio il poeta ha preso un colpo di fulmine per un’altra dama.

ore 15:00 – Gemma è un fiume in piena: “Non sono innamorata di lui, ma è la presa in giro. Ad un certo punto non è assolutamente possibile. E’ venuto per che cosa, per prendermi in giro? Ma ci rendiamo conto a che livello siamo? Ieri sera non poteva parlarmi, oggi neppure, ma preso alle strette mi ha detto che era rimasto folgorato da questa dama. Non è tornato per me, ma per guardarsi intorno”. La dama entra in studio e scoppia la lite con Tina.

ore 15:10 – Tina attacca Gemma: “lei di questo signore Maurizio non gliene fregava niente, l’ha pure deriso. Uno non sta dietro alle tue follie“, ma la Galgani ha una serie di cose da dire: “ci siamo sentiti, abbiamo avuto uno scambio di messaggi ironici e simpatico. Poi eravamo rimasti d’accordo che ci saremo visti ieri sera, ma mi ha scritto dicendomi che era stanco. Allora l’ho chiamato e lui mi ha detto ‘ti devo dire una cosa sono stato folgorato da una persona che era presente in studio’. Folgorato lui, folgorata io da queste parole, io dalla delusione gli ho chiesto se la conosciamo e lui ha detto che è rimasto folgorato dalla signora Paola. Tu già sapevi..”.

ore 15:15 – Maurizio si difende: “prima della foto avevi dinanzi un poeta noioso“, ma Gemma precisa “non riuscivamo a comunicare, mi mettevi in soggezione e te l’ho detto”.

ore 15:35 – Sabina ha deciso di chiudere con Claudio: “sono stata un pò delusa su alcune cose, il modo in cui hai detto determinate cose”. Il cavaliere ha scritto un messaggio “mi manchi” alla dama rivelando di averla pensata durante la settimana. Tina si infuria contro il cavaliere: “avete rotto i cogli*ni, sei seduto a fare il quaquaraqua. Sta li a fare il carciofo bollito, sei un cafone e mettiti seduto e lascia perdere le persone. Sei amorfo, non dai un’emozione“.

ore 15:45 – Dal parterre interviene Nicola che sta uscendo con Sabina: “un uomo che esce da 2 mesi con una donna come lei dovrebbe avere gli occhi che brillano. Merita di più“. Claudio si difende: “ma tu che ne sai?“. La dama è intenzionata a chiudere: “non vedo niente, mi manda un messaggio invece di chiamare, sembra che l’ha fatto tanto per“.

ore 16:00 – Sul finale la presentazione di Paola, una nuova dama. “Sono Paola ho 43 anni, non sono mai stata sposata, non ho figli. Sono single da un pò di tempo, mi piacerebbe incontrare una persona che mi stravolga la vita” – si racconta la dama.