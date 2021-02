Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 15 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata in studio è tornata con Veronica per un accesso confronto con Armando. Non solo, anche Gemma ha avuto da ridire alla dama: “non fare la santarellina, sei stata complice di una persona che ha deriso di me”.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, protagonista sarà ancora Gemma intenta a conoscere il cavaliere Maurizio G. Il cavaliere in realtà sta conoscendo anche Maria, ma una foto scatenerà un acceso dibattito. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 15 febbraio 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:46 – La puntata comincia con Gemma che esorta Tina a lasciarla in pace.