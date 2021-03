Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 4 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ha fatto discutere il comportamento di Alessandro, il nuovo cavaliere. Per Gemma, invece, è arrivato un nuovo cavaliere.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, dovrebbe esserci la sfilata del parterre maschile. Chi vincerà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 4 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – Si parte con Gemma a centro studio. La dama racconta di aver ricevuto un messaggio Maurizio che, dopo essere uscito con Maria, ha scritto alla Galgani.

ore 15:00 – Gemma si confronta con Maurizio: “ma a che gioco vuoi giocare?“. Intanto Maria è uscita con Alessandro, ma precisa: “sono sempre stata molto sincera con Maurizio“.

ore 15:15 – Scontro tra Gemma e Maria: “siete poco chiari. Io ci metto l’interesse, intento e poi oltretutto porto avanti delle relazioni impegnative“.

ore 15:30 – Dal parterre interviene Maurizio il poeta, ma anche Biagio prende la parola contro Maria: “ma stai zitta“, ma la dama replica “tu hai preso in giro tutte le donne. Ma piantala“. Intanto in studio arriva Cataldo…La dama racconta: “è stato molto presente, mi ha stupita. Ieri mi ha accolta con un mazzo di rose, questa mattina mi ha portato la colazione. Ieri sera abbiamo cenato insieme, non è successo niente di particolare, non è scattato il bacio né il colpo di fulmine, ma sono stata molto bene e serena. E’ molto presenta nella mia vita”.

ore 15:40 – E’ il momento di Samantha che è uscita in esterna con Giuseppe. La loro esterna però non è stata montata e la tronista precisa: “sto cercando un fidanzato, in te ho visto un amico. Non ho sentito quella cosa a pelle che dovrebbe esserci quando due ragazzi si conoscono“.