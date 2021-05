Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 3 maggio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Giacomo si è confrontato con Carolina. La corteggiatrice è indecisa se o meno.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma che è uscita in esterna con Aldo. Cosa è successo tra loro? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 3 maggio 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Gemma si sfoga dopo la puntata puntando il dito contro Tina.

ore 14:55 – “E’ lei che rincorre tutti, è lei che va dietro agli uomini soltanto per uno scopo, ma quale scopo? Ce l’avrai in mente tu, io tutto questo scopo non ce l’ho” – dice Gemma Galgani riferendosi alla Cipollari. La dama poi parla di Antonio “ci avevo creduto. Se non avesse avuto interesse poteva benissimo non prendere il numero, è stato deludente il suo comportamento“. Su Aldo, invece, “c’è un rapporto diverso, lo vedo da diverse volte“.

ore 15:00 – Antonio parla del rapporto con Gemma: “per l’amicizia sono pronto ad affrontare tutto, tu non c’entravi proprio”. Intanto in studio arriva la dama: “ho sentito il racconto che era abbastanza reale” con il cavaliere che racconta “è stata una serata molto particolare ed intensa che mi ha emozionato molto“.

ore 15:10 – Gemma si confronta con Antonio: “ti sei fermata subito, potevamo vederci tranquillamente, tu l’hai presa proprio male, mi sarei giocato tutte le carte da uomo per conquistarti“. La dama replica: “sono rimasta male per quella precisazione, non sappiamo cosa poteva succedere“. Tina sottolinea: “vedete come si rivolge ad Antonio? Cambia il tono di voce e tutto“. Il cavaliere Antonio però precisa di non essere interessato e di vederla solo con un’amica.

ore 15:20 – Anche Nicola interviene sulla questione “Antonio“: “ma tu non comprendi la verità dei fatti? L’altra volta ti ho dato il consiglio, ma non serve a niente, ma cosa ti deve dire una persona per dirti che non gli interessi“, ma Gemma replica “ma perchè devo pensarla come te? Ognuno ragiona con la propria testa. Non ti preoccupare per me“. Anche Tinì interviene: “Gemma per te Aldo è solo un amico“.

ore 15: 30 – Isabella si rivolge a Gemma “sei una bella donna, sei sofisticata, lasciati corteggiare, non inseguire chi non è interessato. Non restarci male“, ma la dama replica “tu sei razionale, più progettuale, io sono di cuore e ragiono con i miei sentimenti. Non riesco ad essere come te“. Anche Tina: “questa donna si umilia, è umiliante, Antonio ti ha detto che non ti è vuole, sei una donna senza dignità“.

ore 15:45 – Si passa al trono di Samantha. La tornita è uscita con Alessio: “mi ero comportato in una determinata maniera perchè avevo bisogno di conferme. Non volevo che lei stesse male, ma quella cosa mi è servita. Lei si è meritata queste conferme da parte mia“. La tronista poi esce in esterna anche con Bohdan: i due chiedono di spegnere le telecamere.