Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 29 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata protagonista è stata Gemma con il cavaliere Aldo.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà della coppia over formata da Amodio e Francesca. La dama e il cavaliere pronti a lasciare insieme il programma? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 29 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende con la lita tra Gemma e Tina: “mi hai scocciato, devi mettere un limite alle tue considerazioni, non lo accetto più“. La Cipollari allora precisa: “fammi capire da cosa è stato influenzato Antonio?” – interviene anche Maria De Filippi “dalle tue parole che Gemma cerca sesso…“. La Galgani si difende: “ho sempre avuto molto successo con gli uomini che mi sono frequentata, anche sessualmente parlando visto che è una parte importante della conoscenza“.

ore 14:55 – La discussione prosegue in studio con Gemma si scontra con Tina: “lei vuole farmi passare per una donna che cerca addo coglio coglio che sono una poveraccia, ma non è così. Ho avuto delle storie importanti“. La Galgani torna a parlare di Ennio, ma la Cipollari “ti hanno sgamato i familiari, lo volevi per interesse“, ma la dama replica “non ho lasciato il teatro, quello è stato il problema“, ma l’opinionista “ancora? Ma sei una bigliettaia“.

ore 15:05 – Al centro studio Luca e Elisabetta. “La volta scorsa non è stata facile, ho avuto bisogno di un pò di tempo per riprendermi” – racconta il cavaliere – “mi sono dedicato a me, avevo bisogno di dedicarmi alle cose che piacciono a me. Ci siamo sentiti, abbiamo parlato, è stata una bella settimana“.

ore 15:15 – Luca precisa: “sto cercando di liberarmi dalla testa e vivere con la pancia“, mentre Elisabetta racconta “è un galantuomo, siamo stati bene. Abbiamo passato una bellissima serata, abbiamo ballato, cantato e ci siamo un attimino rilassato tutti e due“. I due hanno passato la notte insieme. Gianni domanda se è nato un sentimento, ma Luca sorprende ancora una volta: “no, al momento non c’è ancora un sentimento“. A sorprendere è anche il comportamento della dama che ha deciso di dare tempo al cavaliere: “lui ha bisogno del suo tempo“, nonostante i due si stanno conoscendo da due mesi! Dal parterre interviene Isabella: “manca la passione da parte di entrambi“, ma Tina difende Elisabetta “lei è presa, ma lui non è un uomo che ti entusiasma, lei è frenata“.

ore 15:30 – Si passa ai tronisti. L’attenzione è su Massimiliano che è uscito in esterna con Federica. “Sono delusa e dispiaciuta di te e dei tuoi comportamenti, c’è incoerenza nelle tue parole e nei fatti” – precisa la corteggiatrice che tira in ballo anche l’opinione pubblica ed Eugenia “non sarà mai la tua scelta“. Il tronista si difende dalle accuse, ma la corteggiatrice si alza e lascia l’esterna. In studio la corteggiatrice fa delle precisazioni: “abbiamo tante affinità, ci siamo trovati e ci siamo detti delle parole importanti. Questo cambio repentino, questa manovra non la capisco” e decide di lasciare il programma.

ore 15:40 – Dopo la decisione di Federica di lasciare il programma, in studio arriva Vanessa: la seconda esterna di Massimiliano. La corteggiatrice ha voluto presentargli la mamma: “ti ho sentito diverso“.