Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 28 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata nuovo confronto fra Angela e Luca, ma anche duro scontro tra il cavaliere Fulvio e il parterre femminile.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, spazio al tronista Massimiliano diviso tra Eugenia, Vanessa e Federica. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 28 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con il ritorno in studio di Tina e lo sfogo di Gemma.

ore 14:50 – Gemma si sfoga in camerino dopo la puntata: “l’ho capito subito che era stata una sua iniziativa. Se mi piace un uomo più giovane non ho nessun problema a dirlo“. La dama entra in studio sulle note di Maracaibo, anche se Tina precisa “avevo scelto un’altra canzone “A chi la do stasera”, ma non è stata accettata“.

ore 15:00 – E’ il momento di Aldo che si confronta con Tina: “ci stiamo conoscendo e comportando con normalità“. La Galgani ha un regalo per il cavaliere: uno scacciapensieri che è molto gradito. “Lo metterò sulla porta di casa, è un portafortuna perchè è stato fatto col cuore” – dice Aldo che a sua volta ha fatto un pensiero alla dama: delle buonissime sfogliatelle! Gemma però precisa: “con lui c’è un’amicizia, ma non sono ancora pronta per poter dire ‘si provo un qualcosa di fisico’ Non ho pensato ad un bacio o a qualcosa che va oltre l’amicizia“.

ore 15:15 – Gemma si è sentita intanto anche con Antonio. In studio volano stracci tra la Galgani e Tina. “E’ partita da me la cena o l’aperitivo perchè quando le ho chiesto ‘cosa ti è piaciuto’ lei mi ha detto ‘hai avuto coraggio’. Io ho detto posso anche venire a cena, che c’è di male?” – racconta il cavaliere che vuole amicizia, ma la dama non accetta la sua decisione.

ore 15:35 – Si passa ad Isabella. Per la dama c’è un corteggiatore: si tratta di