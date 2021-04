Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 20 aprile 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Samantha si è baciata con il corteggiatore Alessio ed ha espresso tutti i suoi dubbi su Bohdan.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, protagonista sarà Gemma Galgani che sta uscendo con il cavaliere Aldo. Intanto Luca sembrerebbe aver puntato gli occhi su Ida. Cosa succederà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 20 Aprile 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata di oggi è dedicata alla sfilata delle dame. La prima a sfilare è Gemma che viene promossa da Anahi. La Galgani propone la sua versione di Madonna sulle note di “Like a virgin”. La dama conquista tutti con voti altissimi, ma Tina le dice: “prepara i soldi per la causa con Madonna”.

ore 15:00 – E’ la volta di Ida che strizza l’occhio a Jennifer Lopez. Gianni: “bellissima Jennifer Lopez, forse anche di più”, mentre Tina da casa “ma chi era Romina Power?”. Voti altissimi anche per la dama. Segue Elisabetta rimandata da Anahi che però riceve ottimi voti dal parterre maschile. Poi è la volta di Isabella anche lei rimandata da Anahi, ma viene promossa da Gianni e Tina: “stai benissimo con la parrucca finta“.

ore 15:10 – Angela per la sfilata come una star si trasforma in Tina Turner, ma il suo look viene bocciato dalla stylist. La sua Tina Turner non convince con Luca che le dà solo 6 e in studio nasce la polemica. Gianni, infatti, dice al cavaliere: “l’ho trovato di cattivo gusto“. Dopo le prime sfilate Gemma è al primo posto nella classifica provvisoria e Tina dice: “se è così chiudo il collegamento“.

ore 15:15 – Patrizia, invece, omaggia Ivana Spagna sulle note di “Easy lady”, ma con scarso successo.