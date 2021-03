Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 17 marzo 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? L’ultima puntata è stata interamente dedicata alle sfilate del parterre femminile delle dame. Gemma superstar in versione Charlize Theron ha regalato una nuova trash performance.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo alla scelta di Sabina e Claudio. I due pronti ad uscire dal programma insieme. Ma non finisce qui… cosa è successo tra i due? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 17 marzo 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata riprende dalla sfilata di Samatha. La tronista ha puntato su un outfit stile Kill Bill.

ore 14:50 – E’ tempo di classifica: quinta classificata Elisabetta, quarta Federica, terza Maria, secondo posto per Gemma Charlize Theron e prima classifica Sabina.

ore 14:55 Lo sfogo di Gemma contro Tina e Gianni. “Non è che tutti i giorni scocca il colpo di fulmine. Non mi lascia parlare, fammi almeno parlare, discutere e capire come vanno le cose prima di anteporre i tuoi pensieri che non corrispondono alla realtà e ai miei pensieri. Non si avvalgano più del passato, il passato è passato e si vive la realtà odierna“. “Lei è perfida, Gianni poi basta che mi va contro e va tutto bene” conclude la dama.

ore 15: 00 – Gemma chiede un confronto con Cataldo. “Per me la libertà è assoluta e mettermi alla prova non mi va, non posso avere queste pressioni” – precisa la dama – “hai modificato la cosa, hai dato un’altra versione. Ieri sera ci siamo visti, abbiamo trascorso questa serata, ma si è persa la spontaneità. Ho avvertito questo tuo modo di trattenerti, non eri più te stesso. Non c’è possibilità di sistemare questa nostra conoscenza”.

ore 15:10 – Cataldo si alza: “io non ti piaccio, basta“, ma la dama si difende “non sei tu, è la situazione che si creata“. Il cavaliere vorrebbe restare nel programma, ma Gianni difende la dama: “non potete venire qui utilizzando lei come tramite“.

ore 15:15 – E’ il momento di Massimiliano che è uscito in esterna con Vanessa. La corteggiatrice: “ho tante emozioni, ma una di queste è la paura“, ma il tronista “devi aver paura, ma devi stare pure tranquilla“.

ore 15:30 – Si passa a Samantha e Gero che sono usciti insieme. L’esterna è andata bene, ma i corteggiatori della tronista sono stupiti dalla sua decisione. Armando interviene, ma le sue parole sono una vendetta per Gianni: “lui si è autoconclamato opinionista, tu prendi la parola contro Samantha perchè fai così. Tu aspetti e attacchi”. La tronista si difende: “il mio prototipo è come Gero”.

ore 15:40 – Gero: “Samantha è una donna interessante, abbiamo tanti punti in comune“.