Perché oggi non va in onda Uomini e Donne su Canale 5? Il dating show di Maria De Filippi si ferma a partire da questo pomeriggio – giovedì 23 dicembre 2021 – per la consueta pausa natalizia.

Uomini e Donne oggi, 23 dicembre, non va in onda

Il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 termina la sua programmazione a pochi giorni dal Santo Natale. La scelta di Roberta, prevista per questa settimana, complice le festività natalizie verrà trasmessa solo dopo il lungo periodo delle feste.

Uomini e Donne vi dà appuntamento da lunedì 10 gennaio 2022 con la nuova edizione, nuovi tronisti, dame, corteggiatori e….tanto altro!

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne

Siamo prossimi a natale e parecchi programmi che durante l’anno ci tengono compagnia dal lunedì al venerdì si fermano per dare spazio ad una programmazione più natalizia ed in clima con le festività. Anche lo spazio che in genere è occupato da Uomini e Donne, verrà riempito da contenuti in linea con l’atmosfera delle feste.

Giovedì 23 dicembre, dalle ore 14:45 alle ore 16:40, andrà in onda il film Un Natale da corgi

Venerdì 24 dicembre, invece, andrà in onda il film Christmas at the palace – Natale a palazzo

Lunedì 27 dicembre, spazio al film Il dono più grande.

