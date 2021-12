Il Natale è già nell’aria mancano pochissimi giorni alla celebrazione della nascita di Nostro Signore e come di consueto ogni anno le tv trasmettono dei film a tema di cui noi vi forniamo un elenco dettagliato. Quali sono i film di Natale e cartoni Disney che vedremo in TV tra al fine del 2021 e l’inizio del 2022? Eccovi la programmazione dei film Disney di Natale, Capodanno ed Epifania.

Film di Natale 2021: la programmazione di Rai, Mediaset e Sky dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Il Natale è la festa più bella dell’anno, almeno per chi vi scrive: luci che illuminano le strade, vetrine colorate di rosso, oro, argento – colori tipici della ricorrenza – addobbate in modo incredibile, rendono una semplice passeggiata per le vie del corso qualcosa di speciale. E se tra una passeggiata e l’altra, un gioco e una riunione familiare ci rilassiamo davanti alla tv a guardare un bel film, cosa ci può essere di meglio?

Eccovi dunque una guida ai programmi televisivi dei prossimi giorni fino al 6 gennaio 2022 sui canali Rai, Mediaset e Sky. L’offerta è davvero ricca ed accontenta tutti i gusti: dal cult come “Via col Vento” a “C’era una volta in America”, alle commedie romantiche passando per gli intramontabili cartoni animati Disney che piacciono non solo ai più piccoli ma anche ai più grandi.

Programmazione dei film e dei cartoni Disney 2021- 2022 su Rai, Mediaset e Sky

Giovedì 23 dicembre

Nella serata di giovedì 23 dicembre ecco cosa potrete vedere in tv:

“Un Natale senza tempo ”, in prima serata su Rai2

”, in prima serata su Rai2 “The Family Man ”, la commedia con Nicolas Cage in prime time su Rete4

”, la commedia con Nicolas Cage in prime time su Rete4 Il sequel di “Now You See Me – I maghi del crimine” con Daniel Radcliffe alle 21.17 su Italia1.

Venerdì 24 dicembre

La programmazione Rai per la vigilia di Natale:

Alle 14.30 il film “ Belle&Sebastien: Amici per sempre”;

Alle 21.30 il docu-film sulla renna Ailo raccontata in sedici mesi e quattro stagioni;

raccontata in sedici mesi e quattro stagioni; “Il mio Valzer di Natale”, un film romantico alle 21.20 su Rai2

La programmazione Mediaset per la vigilia di Natale:

Su Canale 5 alle 14.45 va in onda il film “ Christmas at the Palace”;

Alle 14.25 in onda “Balto ”, seguito subito dopo da “ Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” Su Italia1;

”, seguito subito dopo da “ Su Italia1; Mentre alle 19.30 in programma il film “Il Grinch ”

” Subito dopo in prime time, la commedia cult “Una poltrona per due”;

Rete 4 trasmette alle 21.23 la commedia romantica con Kate Winslet, “L’amore non va in vacanza”.

Sabato 25 dicembre

Per il Giorno di Natale in Rai vedremo:

Alle 14.50 su Rai2 “ Il Mio Desiderio Per Natale ”, a seguire “ Natale allo Starlight” , in prima serata il film “La Giostra Dell’Amore”;

”, a seguire “ , in prima serata il film Su Rai3 il celebre cartone animato Coco.

Per il Giorno di Natale su Mediaset vedremo:

Su Canale 5 alle 16.45 andrà in onda “ Una Tata Magica”;

In prima serata, “ All Together Now Kids” con Michelle Hunziker, versione kids del celebre programma di canto;

versione kids del celebre programma di canto; Su Italia 1 alle 8:55 è atteso il cartone cult “ La gabbianella e il gatto”

Alle 16.20 andrà in onda “ Polar Express ”, alle 19.30 “ Elf” ed in prima serata “ La banda dei Babbi Natale” ;

”, alle 19.30 “ ed in prima serata “ ; Su Rete 4 invece, in prima serata il classico dei classici: “Via col vento”, lo storico film di Victor Fleming con Vivien Leigh e Clark Gable.

Domenica 26 dicembre

Programmazione Rai

Per il giorno di Santo Stefano su Rai 1 in prima serata vedremo “ Maleficent – Signora del male” con Angelina Jolie;

su Rai 1 in prima serata vedremo “ con Angelina Jolie; Mentre su Rai2 in prime time ci sarà il film “Feliz Navidad”.

Programmazione Mediaset

In prima serata su canale 5, “Natale a Cinque Stelle”;

Su Italia 1 invece si inizia la domenica con “Balto – sulle ali dell’avventura” in programma alle 10.25,

in programma alle 10.25, Mentre in prima serata “Freedom – Oltre il confine;

Su Rete 4 in prima serata il film “Unknow – Senza identità”.

Programmazione Rai Mediaset e Sky dell’offerta televisiva dal 27 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

Lunedì 27 dicembre

Su Rai 1 in prime time il film “Cenerentola ”, film fantasy del 2015;

”, film fantasy del 2015; Su Rai2 il docu drama “ Dante, il sogno di un’Italia libera”;

Su Italia 1, il film “Independence Day ”;

”; Su Rete 4 in prima serata il film dell’84 con Massimo Troisi, “Non ci resta che piangere”.

Martedì 28 dicembre

Su Rai1 in prima serata “Meraviglie – La penisola dei tesori”;

Su Rai3 in prima serata “ La famiglia Addams”, il film di animazione del 2019;

il film di animazione del 2019; Su Canale 5 in arrivo la serie –evento “Sissi”;

Su Rete 4 andrà in onda “The Bourne Supremacy” con Matt Demon.

Mercoledì 29 dicembre

Su Rai 1 il film di animazione “La Bella e la Bestia”;

Su Rai 3 “ Vita di Pi” , film del 2012 diretto da Ang Lee.

, film del 2012 diretto da Ang Lee. Su Canale 5 in prime time, “ Natale da chef”

su Italia 1 “Forrest Gump” con Tom Hanks.

Giovedì 30 dicembre

Su Rai 1 in prima serata “I fratelli De Filippi” con la regia di Sergio Rubini;

con la regia di Sergio Rubini; Su Rai Due “ Show Dogs – Entriamo in scena” , film con Will Arnett e Natasha Lyonne;

, film con Will Arnett e Natasha Lyonne; Su Italia 1 “ Will Hunting – Genio Ribelle ”, premio Oscar del ’98 per la migliore sceneggiatura originale, con Matt Damon e Robin Williams;

”, premio Oscar del ’98 per la migliore sceneggiatura originale, con Matt Damon e Robin Williams; Su Rete 4 “Domani è un altro giorno”.

Venerdì 31 dicembre

Su Rai 2 in prima serata il cartone cult “Gli Aristogatti”;

Su Canale 5 alle 14.46 “Ritorno ad Aurora – Un Natale Speciale”;

Su Italia 1 è alle ore 14 “Dibu nello spazio”, mentre in prima serata il film di Quentin Tarantino, “Pulp Fiction”.

La programmazione del nuovo anno su Rai, Mediaset e Sky

Sabato 1° gennaio

Su Rai 3 è atteso il film dell’84 diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro, “ C’era una volta in America”;

“ Un Natale al Sud” in prime time su Canale 5;

in prime time su Canale 5; Su Italia 1 alle 14.35 “ Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello”; Mentre in prima serata un classico delle festività Natalizie, “Mamma, ho perso l’aereo”;

Mentre in prima serata un classico delle festività Natalizie, Su Rete 4 “Jesus Camp”.

I cartoni Disney di Natale su Sky

Anche quest’anno Sky festeggia il Natale accontentando i più piccoli con la seguente offerta. Nel dettaglio offre On Demand su Prima Fila quattro amatissimi Disney:

Toy Story 4 , il quarto capitolo della storia del giocattolo Woody insieme ai suoi amici;

, il quarto capitolo della storia del giocattolo Woody insieme ai suoi amici; Il celebre cult Alice nel Paese delle Meraviglie;

Zootropolis;

Il film d’animazione Jungle Cruise;

Ed ancora On Demand disponibili ai clienti di Sky: