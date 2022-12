Uomini e Donne oggi non va in onda. Allo stesso modo risulta assente dal palinsesto di Canale 5 anche il day time di Amici 22. Come mai? Ecco svelato il motivo dell’assenza dei due programmi di Maria De Filippi per l’8 e il 9 dicembre 2022.

Uomini e Donne oggi non va in onda: svelato il motivo

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda? Come spesso accade durante le festività, oggi, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il programma è in pausa. Tronisti e troniste, corteggiatori e corteggiatrici si prendono cioè qualche giorno di vacanza per meditare sui loro errori, sulle loro frequentazioni, o per vivere appieno le storie d’amore che stanno costruendo e tornare in studio per raccontare gli ultimi dettagli.

Tra i programmi di Maria De Filippi manca anche il day time di Amici 22. Al loro posto? Un film natalizio adatto a tutta la famiglia e pronto a far entrare tutti i telespettatori di Canale 5 nel mood giusto in previsione delle prossime feste natalizie.

Dal palinsesto dell’ammiraglia Mediaset, però, Uomini e Donne e Amici 22 mancano anche nella giornata del 9 dicembre 2022. Come mai? Venerdì 9 non è di certo un giorno festivo. Eppure potremmo dire che Maria De Filippi e tutto il suo staff hanno fatto un ponte lungo.

Quando li rivedremo in onda? Amici 22 tornerà a tener compagnia ai telespettatori l’11 dicembre 2022 alle 14.00 per la nuova puntata speciale del pomeridiano ricca di sfide, belle esibizioni, liti e anche con qualche possibile eliminazione. (Per gli spoiler sulla puntata registrata martedì 6 dicembre con tutti i dettagli su cosa succederà, clicca qui)

Uomini e Donne, invece, tornerà in onda lunedì 12 a partire dalle 14.45. Solo a quell’ora potremo ammirare le vicende amorose di tutti i protagonisti e accogliere Ida e Alessandro di nuovo in studio per scoprire come sta procedendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne e Amici?

Cosa va in onda giovedì 8 dicembre e venerdì 9 dicembre 2022 al posto di Uomini e Donne e Amici 22?

Giovedì 8 dicembre, dopo Beautiful e Terra amara, sarà trasmesso, a partire dalle 14.42 circa, il film intitolato: La magia del Natale. Al termine del film andrà in onda la fascia del GF VIP, la soap Un altro domani e poi Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso.

Venerdì? Accadrà la stessa cosa. Il palinsesto di Canale 5 rimane invariato. Al posto dei programmi di Maria De Filippi vi sarà un altro film di Natale.