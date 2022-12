A distanza di pochi giorni siamo di nuovo qui per parlare di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni della puntata dell’11 dicembre 2022 grazie alla nostra preziosa collaborazione con Amici News. Domenica la puntata andrà in onda dalle 14:00 alle 16:00 circa, su Canale 5 con nuove appassionanti sfide. Cosa accadrà? Ecco cosa è trapelato dalla registrazione odierna, anticipata, rispetto al solito, perché giovedì sarà una giornata di Festa.

Amici 22 ospiti: tutti i protagonisti della puntata dell’11 dicembre

Ad Amici 22 quali ospiti saranno protagonisti della puntata di domenica 11 dicembre? In questi mesi abbiamo visto numerosi artisti esibirsi sul palco del talent di Canale 5. Tanti di questi, oltretutto, erano usciti dal programma di Maria De Filippi negli anni precedenti. I fan attendono il possibile ritorno in studio di Emma Marrone per presentare Sbagliata, ascendente leone. Altri invece quello di LDA ed Albe per il loro singolo insieme. LDA oltretutto, come annunciato da Amadeus, sarà tra i cantanti in gara a Sanremo 2023. E poi? Chi saranno i giudici delle varie gare o sfide?

Per ora quello che sappiamo, visto il provvedimento di Rudy Zerbi a Piccolo G e Tommy Dali, è che tornerà in studio Dardust per la gara sui suoi 3 bit. Chi la vincerà?

Maria De Filippi: il compleanno il 5 dicembre 2022

Lunedì 5 dicembre 2022 tutti hanno festeggiato il compleanno di Maria De Filippi. Uno dei primi a farle gli auguri? Fiorello in diretta per Viva Rai 2. Sui social, però, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, insieme a tanti altri ex alunni, hanno speso parole per la loro “mamma” artistica. In puntata vedremo spuntare una torta? In fin dei conti l’altra volta per Alessandra Celentano la portò in studio la stessa De Filippi. Cosa accadrà? Festeggeranno nella scuola? Nel frattempo la conduttrice ha fatto ringraziare tutti per gli auguri ricevuti con un post su tutti i social dei suoi programmi tv.