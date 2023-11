Uomini e Donne oggi 1° novembre non va in onda. Dal palinsesto giornalieri di Canale 5 manca anche il day time di Amici 23. Come mai? Cosa è accaduto? Ecco la spiegazione e quando rivedremo andare in onda entrambi i programmi di Maria De Filippi sull’ammiraglia Mediaset.

Uomini e Donne oggi – 1 novembre – non va in onda: il motivo

Uomini e Donne oggi non va in onda. Nemmeno Amici 23. I telespettatori che non si perdono nemmeno una puntata di questi due programmi se lo immaginavano. Ormai succede sempre così, anno dopo anno. Il motivo dell’assenza di entrambi dal palinsesto odierno è molto semplice.

Oggi 1 novembre 2023, giorno di Festa dedicato a tutti i Santi, le trasmissioni di Maria De Filippi si prendono un giorno di “vacanza” per tornare in onda il 2 novembre 2023 e riprendere da dove si erano interrotte con la solita regolarità.

Giovedì 2 novembre infatti, Uomini e Donne tornerà a tener compagnia a tutti i telespettatori dalle 14.45 circa mentre Amici di Maria De Filippi dalle 16.10 circa. Nella stessa giornata, negli studi Elios di Roma, si registrerà la nuova puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 5 novembre 2023.

Con il ritorno di Uomini e Donne rivedremo così cosa è accaduto tra Gianni, Tina, Gemma, Elena, Aurora, Silvio, Roberta, Alessio, Maurizio e tutti gli altri protagonisti del trono Over e assisteremo alle vicende dei giovani del trono classico.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne ed Amici 23?

Cosa va in onda al posto dei programmi di Maria De Filippi? A tener compagnia ai telespettatori nel giorno di festa ci penserà La Promessa. Andranno in onda, uno dietro l’altro, gli episodi 87 e 88.

Alle 17.00 circa, invece, prenderà il via una nuova puntata con Myrta Merlino di Pomeriggio 5. Al centro del programma vi saranno come sempre numerose storie italiane e si spazierà dalla cronaca nera alla cronaca rosa. Il palinsesto di Canale 5, pertanto, non subirà ulteriori modifiche.