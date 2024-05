Uomini e donne oggi, lunedì 27 maggio 2024, non va in onda su Canale 5. Come mai? Salta l’appuntamento con il dating show più seguito ed amato del pomeriggio televisivo. Scopriamo il motivo e quando torna in onda.

Uomini e Donne non va in onda oggi su Canale 5

Una brutta notizia per i tantissimi fan ed appassionati di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, tra i programmi più seguiti, commentati ed amati di Canale 5, salta l’appuntamento di oggi, lunedì 27 maggio 2024. Perchè? Cosa è successo? Nessun cambio di programmazione o altro, semplicemente il dating show ha salutato il suo pubblico durante la puntata di venerdì 24 maggio 2024 dando appuntamento al prossimo settembre. Dopo la scelta di Daniele, uscito dal programma con la corteggiatrice Gaia, è tempo di vacanze per tutti.

A cominciare dall’opinionista Tina Cipollari, volto storico della trasmissione, che ha salutato il pubblico e tutti gli addetti ai lavori con la sua solita ironia e leggerezza. Non è dato sapere se l’opinionista, insieme a Gianni Sperti e Tini Cansino, saranno riconfermati anche nella prossima edizione, ma salvo “rivoluzioni” nel cast dovremo ritrovarli da settembre 2024.

Uomini e Donne: quando torna in onda?

Quando torna in onda Uomini e Donne? La pausa estiva del dating show di Maria De Filippi è prevista per tutti i mesi estivi. Stop da giugno fino ad inizi di settembre per il programma televisivo di successo che, anche quest’anno, ha fatto registrare un vero e proprio record di ascolti. Intanto Mediaset, in assenza di dame e cavalieri, ha pensato bene di rimpiazzare il seguitissimo programma con “La promessa”, la soap opera spagnola che andrà in onda con tanti nuovi colpi di scena dalle ore 14:55 fino all’inizio di Pomeriggio Cinque.

Per tutti i fan di Uomini e Donne l’appuntamento è fissato per il prossimo settembre, sempre dalle ore 14:45, su Canale 5.