La puntata di Uomini e Donne di oggi, 10 aprile 2023, non ci sarà. Mentre andrà regolarmente in onda quella del daytime di Amici 22. Nel giorno di Pasquetta è stato scelto un destino diverso per i due programmi di Canale 5 condotti da Maria De Filippi. Vediamo quindi come cambia il palinsesto nella giornata di oggi.

Uomini e Donne non va in onda oggi, 10 aprile: il motivo

In occasione delle festività pasquali, le reti Mediaset hanno deciso di modificare il palinsesto e per tale motivo la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda. Come ogni anno, la trasmissione non viene trasmessa in occasione delle Feste e dei Ponti per poi tornare regolarmente in programmazione dal primo giorno feriale.

Si dovrò quindi attendere martedì 11 aprile 2023 alle ore 14.45 per scoprire cosa è accaduto nelle esterne del trono classico di Nicole e Luca e in quello over con nuovi signori e signore nel parterre. Desta curiosità anche il proseguimento della conoscenza di Armando con Rebecca e Riccardo con Valentina.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

Cosa vedremo quindi oggi lunedì 10 aprile al posto di Uomini e Donne? Mediaset ha deciso di trasmettere un film in prima visione, Adeline, e ha optato per cancellare anche la puntata di Terra Amara. La soap turca non andrà in onda quindi il giorno di Pasquetta per lasciare spazio al film che inizierà subito dopo Beautiful alle 14.11 e finirà alle 16.09. Un cambio di programmazione su Canale 5 per la giornata di Pasquetta previsto però solo per Terra Amara e Uomini e Donne.

Regolarmente in onda il daytime di Amici 22

Il daytime di Amici 22 invece non subirà modifiche a causa del giorno di festa. Il destino dei concorrenti e la reazione dell’eliminato della puntata del serale in onda sabato 8 aprile, verrà mostrata al pubblico nel corso della striscia quotidiana su Canale 5. Alle 16.44 sarà trasmessa il film Rosamunde Pilcher: incontro con il passato e poi una nuova puntata di Avanti un altro. In serata invece è in programmazione il film Belle & Sebastien.