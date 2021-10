Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 7 ottobre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la tronista Andrea Nicole viene punzecchiata da Armando che le domanda “come mai i tuoi corteggiatori non provano a baciarti?“.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà del cavaliere Graziano e del tronista Joele. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del giovedì 7 ottobre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – In studio si discute ancora fra Marika e Armando. La dama ci è rimasta male per la rosa regalata a Jessica. Dal parterre interviene anche Graziano a buttare benzina sul fuoco: “a te l’ha mai regalata una rosa?”.

ore 15:00 – Si passa alla conoscenza fra Ida e Marcello. Dopo la puntata la dama si sfoga: “se ti piaccio tanto rimani lì, mi fai delle coccole“, ma il cavaliere si difende “è tutto pesante. Perchè non parli della 20 videochiamate al giorno? Non perchè ho bisogno che tu dica le cose positive, ma perchè non racconti il nostro rapporto nella totalità? Parliamo due lingue diverse e non ci capiamo“.

ore 15:05 – Marcello entra in studio: “ho provato a chiamarla, ma ci siamo scannati“. Ida domanda: “non ti sono piaciuta io oppure quello che ho detto qui dentro?”. Il cavaliere si difende: “è un carico da 90 continuo, anche quando non ho fatto nulla” e Tina senza freni “tu non vai bene, hai un carattere di mer*a! Ti consiglio di cambiare amicizia, tutti scappano. Tu sei una donna insicura, si stanno creando le stesse problematiche che ci sono state con Riccardo”. Gianni non è d’accordo: “può anche essere insicura, ma non confondiamo l’insicurezza con la pesantezza”.

ore 15:20 – Marcello decide di terminare la conoscenza con Ida. Diego interviene dal parterre: “é un peccato sentir parlare due persone così” con la dama che sottolinea “lui mi ha fatto volare, mi ha fatto stare benissimo, ma lui non si sentiva di stare con me“. In studio Marcello e Ida continuano a confrontarsi: “non è una vergogna essere stata con una persona che mi piace” con il cavaliere che ribatte “io e te non ci capiamo“.

ore 15:45 – Si passa a Isabella. La dama è uscita con Michele: “è stata un’uscita carina, interessante, una buona cornice. Abbiamo un pò discusso, ci siamo raccontati“. Tra i due l’esterna è andata male e il particolare del conto “chi lo paga” fa scoppiare un’accesa discussone in studio che coinvolte Tina e Gianni.

ore 16:00 – Gianni riprende Isabella: “a me lei piace tanto, ma l’ho trovata troppo rigida verso Massimo”. Anche Armando interviene: “è imprenditrice, ha i suoi soldi, si sponsorizza e poi…non hai fatto altro che far notare questa cosa della cena“. Tina: “quando arrivava il conto diceva ‘quanto è? 50? Facciamo 25 e 25“.