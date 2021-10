Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 5 ottobre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata si è parlato ancora di Ida e Marcello, ma anche della conoscenza fra Biagio e Rosy.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà del trono di Andrea Nicole sempre più vicina al corteggiatore Ciprian. Cosa è successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del martedì 5 ottobre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45: La puntata comincia con Tina che nota Achille per via della folta capigliatura.

ore 14:55 – Gemma e Pierluigi si trovano a bere un caffè post puntata. “Dopo il caffè ne vogliamo parlare” dice la dama cantando – “dimmi dove tu verrai, dimmi quando quando…“. Poi la Galgani si racconta nel dopo puntata: “lui mi fa sorridere, è divertente. Sono ottimista, ho visto uno sguardo sincero e genuino. Sono molto contenta di poterlo rivedere. Tina non è riuscita a condizionarlo, questa è una cosa importante, va a suo favore“.

ore 15:05 – Tina contro Gemma: “stai zitta. E’ una grande bugiarda”, ma la Galgani ribatte e scoppia il putiferio in studio. “Vergonati, sei la vergogna di questo studio, dici delle frottole” – urla la Cipollari ricordando che la Galgani ha baciato Biagio mentre in un’altra puntata ha detto il contrario. La dama di Torino cerca di difendersi: “non c’è stata la continuità fra me e lui, quel bacio ha messo fine alla nostra conoscenza“.

ore 15:15 – Isabella dal parterre fa una riflessione precisa sul bacio fra Gemma e Biagio: “il problema non è la bugia, anche se puerile e infantile. Il problema secondo me è sottile e alza l’asticella della situazione: tu sei un pessimo esempio delle donne. Questo è una bugia di tipo diverso: voi vi siete messi d’accordo. Tu l’hai baciato il primo giorno, siccome il bacio si dà in due nessuno dei due ha detto ‘ci siamo baciati’. Voi eravate d’accordo con l’obiettivo di screditare la mia immagine. Però mi piacerebbe sapere come si è messa d’accordo con Biagio e quando?”. Biagio dal parterre parla di diversi baci tra loro, ma la Galgani smentisce.

ore 15:20 – Tina è una furia su Gemma Galgani: “Gemma Galgani è l’autrice di Uomini e Donne, Gemma la mummia rifattona” e poi la imita – “il Gobbo di Notre Dame rivisitato“.

ore 15:40 – Pierluigi entra in studio: “eravamo in alto con Gemma come gli aquiloni, ma ora si è schiantato a terra“. La Galgani ci è rimasta male per il messaggio che il cavaliere erroneamente ha inviato in cui si percepiva il suo disinteresse per la dama. Il cavaliere asfalta la dama fra gli applausi di Tina, Gianni e il pubblico.

ore 16:00 – A centro studio è il momento di Alessandro e Pinuccia.