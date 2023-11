Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 17 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata la sfilata della dama con Barbara vincitrice.

Cosa succederà oggi? Si tornerà a parlare di Claudia ed Alessia. In studio previsto l’arrivo dell’ex fidanzato della dama. Cosa succederà? Segui la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 17 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Claudia e Alessio. I due si confrontano ancora per l’arrivo dell’ex fidanzato di lei. In studio si discute animatamente con Gianni che precisa: “sarà anche un bell’uomo, visto che ha detto che è molto corteggiato“.

ore 15:00 – Arriva Marco L., l’ex fidanzato di Claudia. Tina esclama: “pensavo chi dovesse arrivare” facendo riferimento all’estetica del cavaliere che racconta la sua versione. “Sono qua per capire se la nostra storia è finita per sempre, parlo per me” – precisa Marco L. – “devo capire bene se la mia relazione, parlo a livello di sentimento, è finita. Ho rivisto Claudia in tv, non di persona, e vorrei capire“.