Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 2 febbraio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si riprenderà da Biagio e la conoscenza con Carla. Spazio poi alle novità del trono di Lavinia. Cosa avrà deciso la tronista? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 2 febbraio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Biagio e Carla.

ore 15:00 – A centro studio il triangolo Biagio, Carla e Clelia. La nuova dama precisa: “io con Biagio non volevo uscire”, ma Carla ribatte “non sei chiara, se non volevi uscirci non ci uscivi. Ti ho sentita in camerino, ma racconta è il tuo momento“.

Siete d’accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/mHsdP38h96 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 2, 2023

ore 15:15 – Dopo il no di Clelia, Biagio prova a recuperare il rapporto con Carla che nel frattempo è uscita con un altro cavaliere. Dal parterre anche Silvia interviene: “è un copione il suo, dovresti modificare un pò non hai più 30 anni! Le frasi sono sempre le stesse“.

Biagio ha un proposta per Carla! Cosa deciderà di fare la dama? #UominieDonne pic.twitter.com/dLX4ILhS0l — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 2, 2023

ore 15:30 –