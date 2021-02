Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma ha fatto una importante rivelazione su Maurizio: “ha un amante”, ma il cavaliere ha smentito categoricamente la cosa.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, il tronista Davide Donadei esce in esterna con Chiara e si commuove fino alla lacrime. La scelta è vicina? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 3 febbraio 2021 in diretta

ore 14:46 – Nuovo confronto fra Aurora e Giancarlo. Il cavaliere è pronto a rivelare indiscrezioni sulla dama e su chi è la talpa del programma che, secondo Aurora, é qualcuno del pubblico. “Dillo, non te l’ho detto. Non dire bugie” – urla la dama con Tina che interviene “quando vi sedete lì e cominciate a dire le cose a metà mi state proprio in quel posto. Visto che di lei non te ne può fregare di meno, se non parla Maria lo fai alzare e lo mandi a sedere. Parla e dillo, fai il nome di chi è sta talpa”. Giancarlo allora decide di parlare: “lei mi ha detto che c’è un signore che gestisce una pagina dedicata ad Uomini e Donne. Lei mi disse che quest’uomo riporta in maniera molto tempestiva le cose. E’ un uomo che sta qui nel pubblico“.

ore 15:00 – Scontro fra Aurora e Gianni: “io sponsorizzo il mio negozio e le mie attività di volontariato per i cani. Basta!“, ma l’opinionista non le crede. Intanto Giancarlo replica alla dama: “tu non fai altro che rompere con la tua amica Veronica“, ma la dama ribatte “ma va! Veronica ha altro da fare“. Volano ancora stracci fra i due con Giancarlo che parla male di Aurora: “tu eri un’altra donna. Sei cambiata“, ma lei ribatte “ti devi vergognare per come ti sei comportato. Ti ho bloccato dappertutto. Mi fai pena”.

ore 15:20 – Prosegue il confronto fra Giancarlo e Aurora con Tina esausta che urla: “statti zitta, non parlare. Giancarlo riprendi a parlare“. Il cavaliere è in grande difficoltà, ma rivela: “Veronica voleva tornare ma si stava facendo dei ritocchini e ha consigliato ad Aurora di non uscire dal programma. Veronica ti ha detto che prima di Natale voleva tornare in trasmissione”. Ma anche Armando interviene: “tu e Veronica avete due profili falsi con cui commentate i nostri profili social e il portale di Uomini e Donne per darvi valore“. Intanto Aurora “se tu pensi Maria De Filippi che come persona sono scorretta verso il programma allora mi cacci. Sette contro uno…“. La dama è su tutte le furie: “ma smettetela di parlare se non avete le prove“.

ore 15:30 – La situazione degenera quando Giancarlo parla di filmini sul divano. Aurora impazzisce: “ma che filmini? Vediamo quali sono. Voglio vedere cosa è“. Il cavaliere entra in studio con il cellulare, ma a sorpresa precisa: “ho cancellato i filmini. Finiscila, ci siamo stati io e te sul letto...”.

ore 15:40 – Maria De Filippi fa un sunto della situazione: “non pensa che la gente viva dopo che tu e lui rompete in puntata arrivano dei commenti contro di lui visto che la puntata non è ancora andata in onda e non penso che la gente voglia poi andare contro Giancarlo“. Anche Roberta interviene: “sono stata minacciata dopo una discussione con Aurora, fate dei giochetti sui social“. Anche Gianni e Tina sono della stessa idea di Maria De Filippi, ma Aurora decide di lasciare il programma: “non sono più disposta a subire questo. Il mio percorso finisce qua, siete state delle persone meravigliose, ma ora basta“.

ore 15:50 – Maria De Filippi giustamente dice: “è un programma televisivo, le litigate qui devono lasciare il tempo che trovano. La vita è altro come i problemi“. Aurora torna in studio: “adesso stai facendo la sceneggiata, mi devi chiedere scusa pubblicamente perchè hai tirato fuori delle cose inesistenti. Io c’ho una dignità e me ne vado via per questo“. Giancarlo allora decide di lasciare anche lui il programma, ma la dama continua ad urlare: “io sono una gran donna, mi hai screditato fino ad adesso. Non posso stare là seduta a vedere un uomo così. Fin quando non andrà via, non posso restare. Volevo conoscere un grand uomo, guarda cosa ho conosciuto“.

ore 16:00 – Giancarlo sul finale rivela: “negli ultimi 2 anni sono uscito con 90 donne. I miei figli mi hanno ripreso dicendomi ‘ma tutto questo dove ti sta portando’ e da lì sono cambiato in sei mesi a questa parte rispetto alle donne. Probabilmente Aurora è stata la prima, ho ricominciato con lei e per me era importante. Ho visto una donna e per me era ricominciare una nuova vita, contro di lei non c’avrei…l’ho fatto stasera perchè sono andato oltre per via dei miei figli. Mi è dispiaciuto tantissimo, le voglio bene”.