Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 18 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata protagonisti i tronisti Davide e Sophie oramai sempre più vicini ad una scelta.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Gemma vivrà una nuova delusione. La dama di Torino, infatti, rivelerà che Maurizio ha chiuso velocemente una telefonata perchè raggiunto da un’altra donna a sorpresa. Chi sarà? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 18 gennaio 2021 in diretta

ore 14:50 – Gemma si sfoga dopo la puntata. In camerino trova un cartellone di Tina con su scritto: “chi prende buche a Capodanno le prende tutto l’anno“. La reazione della Galgani è quella di prendere il cartellone e strapparlo in mille pezzi. “Sono in stato confusa, mettere insieme tutto è veramente tanto sempre” – dice la dama di Torino che poi parla di Maurizio – “mi sembrava una cosa bella dire ad una persona che ti manca in alcune giornate dell’anno come queste. Non credo che ci sia da vergognarsi se c’è il piacere di ricevere una telefonata in più. Non è bello sentire che è tornato a casa e si è fiondato sul letto, non sopporto il fatto che una persona ti stacca il telefono, è una sensazione di vuoto”.

ore 15:00 – Gemma arriva in studio in lacrime e rivela “ho passato Capodanno da sola“. La dama è visibilmente provata: “sono scivolata nel vuoto della solitudine, è il primo anno che ho trascorso da sola, non è quello il problema. E’ stata una cosa insolita. E’ successo che quando è finita la puntata ho visto Maurizio, lui si è alterato. Ho conosciuto una parte che non conoscevo assolutamente. Mi ha ammesso quello che io avevo previsto, lui quando ha staccato il telefono era con una signora”. Poi la Galgani riprende un’intervista in cui il cavaliere ha dichiarato di aver trovato l’amore con la dama. “Mi ha detto basta, adesso è chiuso” – racconta Gemma – “ma si può chiudere per telefono“. Tina però: “dai sono tutte infatuazioni…“.

ore 15:20 – Tina non perde occasione per litigare con Gemma: “stai qui da 10 anni a prendere solo fregature, sembri una bambina di 16 anni. Il primo che passa ti piace!”. Maurizio entra in studio e precisa: “sono state dette cose inesatte. Non ho mai parlato d’amore nell’intervista del resto non ne ho mai parlato con te“. Il cavaliere poi parla delle festività di Natale: “ero al telefono con un’amica. Le mando un messaggio in cui le dico ‘in questo momento ho persone a casa’. Questa donna che è venuta a casa mia è una persona che ha dei problemi e mi ha chiesto un aiuto“, ma Tina non gli crede “non sei il parroco di Mantova che la gente viene a casa a raccontarti le cose“.

ore 15:35 – Tina è stranita dal comportamento di Maurizio: “a chi vuoi imbrogliare? Tu saresti quello che a me l’altra volta mi viene a dire ‘devi chiedere scusa’. Tu devi chiedere scusa all’Italia intera che vieni qui a prendere in giro una donna di 72 anni“. Valentina dal parterre: “sono contenta che è uscito fuori il vero Maurizio. Gemma non ti è mai piaciuta, hai voluto infamare tanto me, ma alla fine tu cosa hai fatto?“. La Galgani prende la parola: “è cambiata dal 25 Dicembre. Due persone che sono stati insieme come noi…“.

ore 15:45 – Maria De Filippi domanda a Maurizio: “è finita con Gemma?” con il cavaliere che replica “assolutamente si!“. La Galgani allora replica: “ma che persona sei? Ma chi ho conosciuto? Bisognerebbe avere l’onesta di farsi conoscere per come si è. Sei stato un grande cafone, disumano in giornate come queste. Sapevi che ero da sola, forse una telefonata mi avrebbe anche fatto piacere e se a me è mancata la telefonata del 25 sera dovresti solo essere lusingato. Vergognati!”. Anche Gianni difende Gemma: “come ti comporti tu vuol dire che non ti interessa come donna“, ma il cavaliere replica: “lei è pesante, poi mi ha rinfacciato tutto“.

ore 16:00 – “Lei voleva venire con me anche prima” dice Maurizio, ma Armando difende Gemma: “ma come ti permetti? Neanche ad una donna di 30 anni si direbbe una cosa del genere“. Anche Gianni: “è una caduta di stile da parte di Maurizio. Non sentirti sto gran figo, ce ne sono di molto meglio rispetto a te“. Pure Biagio invita il cavaliere a chiedere scusa a tutte le donne con Tina: “si è rivelato quello che è, ma la colpa resta sempre di Gemma: sei tu che ti metti in condizione di farti trattare così. Sempre per correre indietro agli uomini“. La Galgani ne ha ancora per l’ex: “hai preso in giro tutte, pensavi di potermi condizionare. Vergognati per quello che mi hai detto. Ma che devo imparare da te…”.