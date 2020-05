Ultima puntata settimanale per Uomini e donne. In onda anche oggi, 8 maggio 2020, il programma di Canale 5 ha dedicato un nuovo appuntamento ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, non senza riservare colpi di scena e sorprese ai telespettatori.

Uomini e donne: riassunto puntata di oggi, 8 maggio 2020

Stando al riassunto, nella puntata di Uomini e donne di questo venerdì pomeriggio Enzo ha chiuso la storia con Pamela e lei è scoppiata a piangere. Lacrime ci sono state anche quando Gianni Sperti le ha consegnato i vestiti.

Poco dopo, Tina ha chiesto al giovane corteggiatore Nicola come farà quando Gemma vorrà un figlio e in collegamento è arrivato Alfonso Signorini. Il direttore di “Chi” ha benedetto la “strana coppia” e ha invitato la Galgani ad andare avanti.

Signorini si è collegato col programma soprattutto per un altro motivo. Il conduttore di Gf Vip 4 ha presenziato in trasmissione come “testimone” della proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo.

Dopo un filmato in stile “Ti amo” e il relativo cambio d’abito, infatti, Sossio è tornato in studio e, con tanto di anello, ha così chiesto ad Ursula di sposarsi: “Sono qui per chiederti se vuoi diventare mia moglie“.

Uomini e donne oggi: Giovanna in esterna con Alchimista

La parte finale della puntata di oggi è stata dedicata al rapporto tra Giovanna Abate e Alchimista. Dopo l’esterna con la tronista bendata e lui che l’ha lasciata lì senza dirle nulla, il corteggiatore di Uomini e donne è tornato in studio con tanto di maschera.

Il misterioso ragazzo le ha fatto una sorpresa e ha mostrato per la prima volta capelli e barba. “Mi tiene viva“, è stata l’ammissione della bella ragazza romana, che in studio ha anche avuto i primi contatti fisici col protagonista dall’identità segreta.