Dopo la pausa per la Festa della Repubblica e relativo “ponte”, da oggi, mercoledì 3 giugno 2020, il “mix di troni” di Uomini e donne torna in onda nel pomeriggio di Canale 5 con le ultime notizie sui protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico. Ma cosa aspettarsi dal nuovo appuntamento con l’amato programma condotto da Maria De Filippi?

Uomini e donne, puntata di oggi 3 giugno 2020: anticipazioni e news su dame e cavalieri del Trono Over

Secondo le anticipazioni da Witty Tv, la puntata di Uomini e donne di questo 3 giugno si apre con Aurora Tropea al centro dello studio. Giordano ammette il suo interesse per un’altra dama e anche Marco chiede chiarimenti alla diretta interessata.

Dopo un nuovo ballo di Gemma Galgani col giovane Nicola Vivarelli (Sirius), l’attenzione del programma si sposta su Enzo Capo e Pamela Barretta e le parole del cavaliere sono “Non voglio fare più la guerra con te“.

A questo punto, la trasmissione dà spazio alle ultime novità su Giovanni Longobardi e Veronica Ursida. Tra i due c’è un nuovo faccia a faccia legato al rapporto della dama romana col nuovo corteggiatore del Trono Over, Luca Bracciolano.

La discussione infiamma lo studio, con Roberta Di Padua che passa all’attacco contro Veronica e con Maria De Filippi che invoca “un po’ di solidarietà femminile invece di uccidervi“.

A chiudere il cerchio, si fa per dire, ci pensa Armando Incarnato, con quella che sembra una vera e propria rivelazione inedita: qualcuno gli avrebbe chiesto di chiarire la “natura del rapporto” tra i due.

Uomini e donne oggi: Giovanna Abate innamorata di Sammy Hassan? Il corteggiatore Davide Basolo (Alchimista) nervoso con la tronista

La parte finale della puntata di Uomini e donne di oggi è infine dedicata alle ultime news su Giovanna Abate, che torna in studio trovando davanti a lei sedute per “tre moschettieri“.

Alchimista, il cui vero nome è Davide Basolo, sembra nervoso – perché a quanto pare la tronista romana ha richiamato uno dei corteggiatori – e Gianni Sperti non perde tempo per dire la sua: “Secondo me è innamorata di Sammy” Hassan.

Come andrà a finire? Appuntamento ore 14.45 di oggi pomeriggio, come sempre su Canale 5 e in compagnia delle ironiche frecciatine della popolare opinionista Tina Cipollari.