Uomini e donne oggi e domani non va in onda. L’1 e il 2 giugno 2020 Mediaset non trasmette il consueto appuntamento quotidiano col programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Ma perché? Come mai il fortunato dating show targato Fascino p.g.t è assente dal palinsesto della rete, come noto diretta da Giancarlo Scheri?

Uomini e donne, oggi e domani non va in onda: ecco perché e la programmazione di Canale 5 dell’1 e 2 giugno 2020

Questi lunedì 1 e martedì 2 giugno, la momentanea assenza di Uomini e donne dalla programmazione di Canale 5 è molto probabilmente legata al giorno della Festa della Repubblica e relativo “ponte”.

Lunedì 1, al posto delle vicende sentimentali che ultimamente mixano Trono Over e Trono Classico, dalle ore 14.40 alle 16.22, va in onda il film commedia del 2015 dal titolo “Il romanzo di un amore“.

Più o meno lo stesso si dica per martedì 2, quando, invece delle ultime news su Gemma e Nicola e Giovanna ed Alchimista, ai telespettatori di Canale 5 è riservato il divertente film con Cameron Diaz, “Che cosa aspettarsi quando si aspetta“.

Dopo la pausa, assicurano da Mediaset tramite la guida tv ufficiale, Uomini e donne riprende regolarmente mercoledì 3 giugno 2020, secondo le anticipazioni dando spazio anche al ritorno in studio di Enzo Capo (ma non solo).

Quando finisce Uomini e donne? Il programma di Maria De Filippi va in onda fino a martedì 9 giugno 2020, poi spazio alla nuova serie tv Daydreamer

Ma quando finisce Uomini e donne? Per questo anno, la data di fine stagione associata al popolare programma con Maria De Filippi è ufficialmente fissata per martedì 9 giugno 2020.

A partire da mercoledì 10 giugno, infatti, l’amata trasmissione di Canale 5, fatta anche di esterne, accesi confronti in studio e simpatiche frecciatine da parte di Tina Cipollari, lascia spazio a Daydreamer – Le ali del sogno, la nuova serie tv con protagonista Can Yaman.

Il programma ricomincerà a settembre, ma intanto termina così, tra nuovi record d’ascolti e avvincenti trovate degli autori – vi dice qualcosa la differenza d’età tra Gemma e Nicola e il corteggiatore mascherato Davide Basolo? – la sua 24esima edizione di successo.