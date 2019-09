Oggi, giovedì 26 settembre 2019, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Le dame hanno fatto una sfilata sul tema “La più seducente del reame“. Gemma Galgani ha pensato di imitare Marilyn Monroe e si è alzato il vestito. La dama è rimasta in mutande e in studio c’è stato un vero e proprio delirio. Addirittura Maria De Filippi si è dovuta mettere in ginocchio per le risate. Sopra il video pubblicato da Witty Tv.