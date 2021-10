Perché Uomini e Donne oggi, lunedì 11 ottobre 2021, non va in onda? Cosa è successo al programma di Maria De Filippi? Quando tornerà ad andare in onda? Ebbene negli ultimi giorni ci sono stati vari spostamenti all’interno del palinsesto Mediaset e l’assenza di Gemma, Tina e di tutti gli altri è una conseguenza di questi ultimi. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire tutto.

Uomini e Donne oggi non va in onda: tutta colpa della Nazionale

Uomini e Donne oggi non va in onda a causa dei cambi di programmazione di domenica 10 ottobre 2021. Per via della partita della Nazionale italiana, disputatasi domenica pomeriggio a partire dalle 15:00 e andata in onda in diretta su Rai 1, Mediaset ha deciso di non mandare in onda né Amici di Maria De Filippi, né Verissimo di Silvia Toffanin.

Sapendo che tutti si sarebbero sintonizzati sull’ammiraglia avversaria per tifare per l’Italia contro il Belgio per il raggiungimento, quantomeno, del terzo posto, nella partita valida per la Nations League, i dirigenti Mediaset hanno preferito preservare i loro programmi ed evitare che il pubblico dovesse prendere una decisione difficile.

Mediaset ha dunque fatto saltare un turno a Verissimo. Il programma della Toffanin, questo fine settimana, è andato in onda, come l’anno scorso, solo di sabato. L’appuntamento domenicale è completamente saltato e la puntata non verrà recuperata. Canale 5 ha però garantito che dal prossimo fine settimana la trasmissione riprenderà regolarmente a tener compagnia ai suoi affezionati telespettatori sia il sabato che la domenica pomeriggio a partire dalle 16:30.

Amici, il talent di Canale 5, ha rischiato di saltare come Verissimo. Il palinsesto pomeridiano infrasettimanale, infatti, è già molto ricco ed era difficile trovare un posto per entrambi i programmi. Maria De Filippi, però, ha fatto un piccolo scambio fra le sue trasmissioni decidendo di mandare in onda Amici oggi, lunedì 11 ottobre (qui le anticipazioni), e di riprendere con la regolare programmazione di Uomini e Donne da martedì 12 ottobre.

Per le prodezze di Gemma, le liti di Tina, le complicate relazioni di Ida e i vari colpi di scena toccherà aspettare un giorno in più.

Uomini e Donne: tutti in attesa della cacciata di Joele

Nelle ultime settimane a tener banco sono state le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne. Il motivo? In primis la cacciata di Joele e la furia di Maria De Filippi. Non succedeva da tempo, infatti, che la padrona di casa mandasse via, durante la puntata, uno dei tronisti perché infuriata con lui per aver tentato di fregare la redazione.

Nella stessa puntata, inoltre, pare che sia successo altro. Si è parlato, sul web, di un episodio piccante che Maria De Filippi ha assicurato sarebbe stato tagliato. Pare che uno dei corteggiatori abbia raccontato in studio di essere uscito con una delle dame del trono Over e di aver ricevuto un regalino molto particolare. Il cavaliere è sceso nei particolari, salvo poi ricevere un bel ceffone dalla dama con cui era uscito.

Nelle ultime ore, infine, vista la registrazione avvenuta in questo fine settimana, pare che Matteo, l’altro tronista, abbia fatto la sua scelta e sia uscito dal programma con Noemi.