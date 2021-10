Cosa succederà ad Amici 21 secondo le anticipazioni della quarta puntata dell’11 ottobre 2021? In primis è bene spiegare perché la puntata da domenica 10 ottobre è slittata a lunedì 11 ottobre al posto di Uomini e Donne. Con un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio del 7 ottobre, Mediaset ha annunciato alcuni cambi di programmazione inerenti Canale 5 per la domenica pomeriggio. A causa di un match di calcio che vede la Nazionale italiana scendere in campo proprio il pomeriggio, Amici si è spostato al lunedì, mentre Verissimo ha deciso di saltare l’appuntamento domenicale. I fan del talent di Maria De Filippi dovranno dunque attendere un giorno in più per vedere le sfide di LDA, Luigi, Mattia e Christian.

Amici 21 ospiti: il ritorno di Gaia

Dopo Sangiovanni e Anna Valle, nella quarta puntata, come nuova ospite di Amici 21, tornerà in studio Gaia Gozzi. La cantante, uscita dal talent qualche anno fa, presenterà a Maria De Filippi, agli ex prof, ai nuovi concorrenti e a tutto il pubblico il suo nuovo singolo.

🦟 NUVOLE DI ZANZARE 🦟 Fuori Ora https://t.co/y69VyxZkK0 — Gaia (@Gaia_Gozzi) September 30, 2021

Le sfide di Amici 21: LDA e gli altri

Veniamo ora alle anticipazioni che tutti attendono. Come sono andate le sfide di LDA e colleghi? Cosa è accaduto dopo che i ragazzi sono stati puniti per non aver dato il loro contributo per mantenere pulita la casetta dove vivono, ma soprattutto dopo tutte le liti e le polemiche della settimana?

LDA ha cantato solamente il suo inedito ed è potuto tornare a sedersi al suo banco. Luigi ha cantato un suo pezzo e una cover, ma ha comunque vinto la sfida. Christian ha ballato un solo pezzo mentre il collega e compagno di disavventure, che come lui è stato pesantemente sgridato da Raimondo Todaro, ovvero Mattia, dopo due balli, ha riottenuto la sua ambita felpa.

Insomma tutto è finito per il meglio per tutti e quattro, ma in settimana hanno avuto parecchia paura di dover abbandonare i loro sogni di gloria per via di una punizione che ritenevano ingiusta.

Nuove maglie sospese ad Amici 21

Altre notizie utili dalla registrazione di giovedì 7 ottobre? Secondo quanto riportato dal Vicolodellenews.it Anna Pettinelli ha sospeso la maglia a Flaza e Inder.

Il motivo? I ragazzi non si comportano bene, continuano ad usare il cellulare anche quando non possano, fanno tardi alle lezioni e hanno comportamenti irrispettosi per il lavoro di tutti.