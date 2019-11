Uomini e Donne oggi, 1 novembre 2019, non va in onda: il perché

Uomini e Donne oggi, 1 novembre 2019, non va in onda. Il motivo è presto detto. Maria De Filippi, come suo solito, in certe giornate preferisce mandare in ferie la trasmissione e lasciar ai suoi telespettatori godersi le feste in famiglia.

Uomini e Donne oggi non va in onda: le ultime news sulla trasmissione

Uomini e Donne oggi, 1 novembre 2019, non va in onda. Salta il consueto appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi che, solitamente, tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5 dalle 14:45 alle 16:00 circa dal lunedì al venerdì. Niente trono classico dunque. Questa settimana i fan dovranno accontentarsi di ciò che hanno visto nella puntata di Halloween con le liti fra tronisti e corteggiatrici, ma anche con le esterne pronte a documentare la nascita di nuove storie d’amore.

Nel frattempo, però, oltre ai video dei baci, tutti gli appassionati della trasmissione possono concentrarsi sulle ultime news provenienti dalle registrazioni odierne. Sono stati annunciati, infatti, i nuovi tronisti.

L’ex corteggiatrice Veronica ha ricevuto la proposta di salire sul trono per le prossime puntate del programma. Cosa succederà? Riuscirà la bellissima ragazza ad iniziare un nuovo percorso nonostante tutto quello che è accaduto fino ad ora?

L’altro tronista annunciato si chiama invece Carlo e pare più che mai pronto a cercare la sua anima gemella.

Uomini e Donne non va in onda: il motivo e cosa lo sostituisce in tv?

Oggi, 1 novembre 2019, giorni di Tutti i Santi, vista la festività, Uomini e Donne non va in onda. La normale programmazione della trasmissione di Maria De Filippi riprenderà da lunedì 4 novembre 2019.

Al suo posto Canale 5 ha deciso di trasmettere la replica dell’ultima puntata andata in onda de L’Isola di Pietro 3, la fiction Mediaset con protagonista Gianni Morandi. In serata, poi, l’ammiraglia Mediaset manderà in onda anche la nuova puntata dell’amatissima serie. Il pubblico potrà così seguire con più continuità le vicende del pediatra sardo e della sua famiglia allargata fra intrighi, pericoli e nuove storie d’amore.

Per completezza sottolineiamo che in giornata, oltre alla messa in onda di Uomini e Donne, è saltata anche quella di una amatissima soap spagnola. Regolare è stata, invece, la programmazione de Il Segreto.