Uomini e Donne non va in onda: quando tornano Tina e Gemma Galgani?

Uomini e Donne non va in onda. Sono iniziate le festività natalizie e il programma di Maria De Filippi che tiene compagnia ai telespettatori dalle 14:45 alle 16:10 circa dal lunedì al venerdì pomeriggio è andato in vacanza. Quando tornerà ad essere trasmesso? Quando potremo rivedere Tina Cipollari, Gemma Galgani, dame, cavalieri, tronisti e troniste?

Uomini e Donne non va in onda? Il motivo e la data del ritorno in tv

Come ogni anno, anche in questo 2021 Uomini e Donne non va in onda durante il periodo Natalizio. Maria De Filippi, i suoi tronisti e troniste, ma anche le dame e i cavalieri, si prendono qualche giorno di riposo per godersi le Feste insieme salvo poi ritornare a gennaio 2022 più carichi e scoppiettanti che mai.

Al posto di Uomini e Donne, in onda solitamente dal lunedì al venerdì dalle 14:45 alle 16:10 circa, Canale 5 nei prossimi giorni offrirà a tutti i telespettatori una selezione di film natalizi da vedere con tutta la famiglia riunita. Si tratta di film romantici e divertenti tipici di questo periodo di festa che raccontano la magia del Natale tra pacchetti colorati, lucine, neve ed immancabili storie d’amore.

Quando torneranno Tina e Gemma e tutti gli altri protagonisti di Uomini e Donne? Dopo l’Epifania, che come detto preannuncia: “Tutte le Feste porta via“. Da lunedì 10 gennaio 2022 il pubblico potrà assistere finalmente alle nuove puntate dell’amatissima trasmissione e vedere l’attesa scelta di Roberta.

Uomini e Donne: le registrazioni proseguono

Nonostante le puntate di Uomini e Donne non andranno in onda, durante le Feste le registrazioni, anche qui come accade ogni anno, proseguiranno senza sosta. Scopriremo, nei prossimi giorni, pertanto, come stanno andando avanti le varie vicende amorose e se Gemma ha trovato l’amore con la A maiuscola.

Gli occhi sono puntati su di lei, su Ida e Armando, ma anche su altri cavalieri che ultimamente hanno fatto molto discutere i fan del programma Mediaset.

Amici 21 come Uomini e Donne: ci si rivede a gennaio 2022

Il discorso appena fatto per Uomini e Donne vale anche per Amici 21. I ragazzi del talent rimarranno però chiusi in casetta e non faranno ritorno dalle loro famiglie. Per questo motivo su Witty Tv ci sarà una sorpresa per tutti i fan.