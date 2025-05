Perché Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi, oggi giovedì 29 maggio 2025 non va in onda su Canale 5? Una brutta sorpresa per milioni di telespettatori ed affezionati, pronti a sintonizzarsi per seguire le avventure di tronisti, cavalieri e dame. Come mai il programma non va in onda?

Uomini e Donne non in onda il 29 maggio 2025: perchè? Ecco il Motivo

Uomini e Donne di Maria De Filippi salta la puntata di giovedì 29 maggio 2025. Il motivo è molto semplice, visto che il dating show più seguito ed amato del piccolo schermo arriva in prima serata con la scelta di Gianmarco Steri. L’appuntamento, infatti, è fissato per venerdì 30 maggio 2025 con l’ultima puntata di Uomini e Donne che saluta i telespettatori con una delle scelte più attese di questa stagione televisiva da record. Il percorso di Gianmarco è stato uno dei più seguiti all’interno del programma: da corteggiatore di Martina fino a tronista. Un “ruolo” che ha fatto letteralmente impazzire il pubblico femminile di Uomini e Donne, visto che sono arrivate migliaia e migliaia di chiamate per conoscere il parrucchiere romano.

A distanza di mesi dall’inizio della sua avventura, Gianmarco Steri è pronto a fare la sua scelta tra le due corteggiatrici Cristina e Nadia. Con chi deciderà di iniziare una storia d’amore fuori dal programma? L’appuntamento con l’ultima puntata di Uomini e Donne è per venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Dove seguire Uomini e Donne in diretta TV e streaming?

Con l’ultima puntata di Uomini e Donne, l’appuntamento con il dating show campione d’ascolti di Canale 5 è fissato per settembre 2025. Ricordiamo che chiunque volesse rivedere le puntate del programma è possibile farlo in live streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity o Witty TV.

Uomini e Donne è un celebre programma televisivo italiano ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Nato inizialmente come versione ‘adulta’ del precedente talk show Amici della stessa conduttrice, il format si è evoluto da uno spazio dedicato alle problematiche giovanili a un appuntamento imperdibile con relazioni e dinamiche intergenerazionali.