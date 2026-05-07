Ascolti tv 6 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “David di Donatello 2026” contro “Tim Battiti Live Spring“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 6 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “David di Donatello 2026” vs “Tim Battiti Live Spring”. Auditel del 6 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “David di Donatello 2026” contro “Tim Battiti Live Spring 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: David di Donatello 2026, la 71esima edizione dei Premi David al cinema italiano ha intrattenuto 1.271.000 spettatori pari allo 0.00% di share. (qui tutti i vincitori e premiati)

Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha attirato l’attenzione 623.000 spettatori pari al 4.2%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 1.672.000 spettatori pari allo 11.6% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha raccolto 627.000 telespettatori pari ad uno share del 5.4%.

Canale 5: Tim Battiti Live Spring 2026, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin ha incollato alla tv 2.046.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Canary Black, il film del 2024 diretto da Pierre Morel ha appassionato 928.000 spettatori con il 5.8% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha incuriosito 678.000 spettatori con il 4.4%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 397.000 spettatori con il 2.4% di share.

Nove: Ma diamoci del tuor in Europa, lo spettacolo di Enrico Brignano tra delusioni e porte in faccia, storia familiare e tanti aneddoti ha divertito 404.000 spettatori (2.6%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.321.000 spettatori con il 22.2 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.723.000 spettatori con il 24.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 6 maggio 2026

RAI 1

La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5