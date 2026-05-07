Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 7 al 13 maggio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 7 al 13 maggio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 7 al 13 maggio 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il periodo che state vivendo resta ancora favorevole per voi dell’Ariete, anche se c’è chi non è in grado di accorgersene subito e quindi metterci del tempo. Non aspettatevi colpi di fortuna improvvisi che cadano dal cielo durante questa settimana: avete spazio per costruire e non temere gli ostacoli. Serve determinazione. Saturno nel segno vi chiede di impegnarvi seriamente. Il fine settimana accende il vostro desiderio, ma vi invita anche alla prudenza nelle spese.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Tutto sommato vi aspetta una buona settimana, soprattutto sul piano economico, ma non è il momento di abbassare la guardia e fare spese avventate. Alcune situazioni, soprattutto in ambito lavorativo, vanno lette con attenzione. Evitate decisioni affrettate, non è il momento di rischiare. In amore siete forse troppo razionali: lasciate più spazio alle vostre emozioni.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

C’è un bel movimento nell’aria, e anche tanta passione. Qualcosa che nasce per gioco potrebbe diventare più importante del previsto. Chi è in coppia pensa a cambiamenti concreti: viaggio, trasferimento in altre città o nuove prospettive lavorative. I più giovani dovrebbero dedicarsi alla formazione e investire su quella.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Dovete prendere una decisione non facile. Non fatevi fermare dagli imprevisti: ciò che avete costruito resta ben solido. In amore c’è qualche esitazione, ma le persone giuste sapranno appoggiarvi e vi sosterranno. Attenzione al fisico e a non stancarvi.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il rapporto di coppia richiede più attenzione: piccoli segnali non vanno ignorati. Nulla di grave, ma serve presenza. In compenso, per i single le occasioni non mancano, anche online. Sul lavoro meglio evitare passi azzardati: siete osservati più di quanto pensiate.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Periodo un po’ traballante: da una parte si presentano delle opportunità concrete, dall’altra qualche imprevisto inaspettato. Meglio non fidarsi troppo della tecnologia e tenere tutto il più possibile sotto controllo. Non tutto può essere pianificato nella vita: accettare un po’ di caos vi farà più che bene.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In amore è il momento di esporsi: restare fermi non aiuta alla coppia. Cercate chiarezza, senza accontentarvi di rapporti superficiali. Sul lavoro è il momento ideale per imparare qualcosa di nuovo o migliorare le vostre competenze professionali.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La carriera lavorativa procede molto bene e arrivano conferme importanti in quell’ambito. Attenzione a non esagerare con le energie sul lavoro: il fisico chiede il giusto equilibrio. In famiglia o nella vita privata potrebbe esserci qualche tensione da gestire con calma e senza fretta.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I cambiamenti nella vita di coppia possono creare qualche disagio, ma sono anche ottime opportunità per crescere. Con un po’ di disponibilità si trova il giusto equilibrio. Il weekend favorisce momenti romantici e intensi, approfittatene.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Avete bisogno di staccare la mente più che il corpo in questo periodo. Attività manuali o degli hobby vi aiuteranno a rilassarvi. Creatività in crescita, soprattutto per chi lavora in ambito artistico. Bene i rapporti in famiglia, ma l’amore va coltivato di più non dimenticatelo mai.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

È il momento di passare dalle idee ai fatti. Rimuginare troppo rischia di bloccare i vostri progetti. Potrebbero esserci delle tensioni in famiglia: meglio evitare discussioni inutili con i parenti. Un piccolo viaggio o un cambio d’aria vi farà più che bene.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Siete letteralmente spiazzati dai cambiamenti che state affrontando in questo periodo, soprattutto in amore: è normale non dovete temere. Non cercate risposte razionali a ogni cosa, dovete imparare a seguire di più il vostro istinto, è quella la strada. Le emozioni vi condurranno nella direzione giusta.