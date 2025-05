Gran finale per Uomini e Donne di Maria De Filippi con una puntata speciale trasmessa in prima serata su Canale 5. Proprio così, il dating show più seguito ed amato del piccolo schermo approda in prime time con la scelta di Gianmarco.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco: quando in tv

Tutto pronto per la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne in onda venerdì 30 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Gianmarco, dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, è diventato a furor di popolo tronista del dating show di Maria De Filippi. Una scelta che ha mandato in tilt i centralini della redazione con migliaia di chiamate che hanno visto arrivare in studio pullman di aspiranti corteggiatrici. Alla fine Gianmarco ha deciso di concludere il suo percorso con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, le sue due preferite. Tra loro c’è la scelta di Gianmarco, peraltro già spoilerata sui social, visto che la puntata è stata già precedentemente registrata.

Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha appassionato milioni di telespettatori che adesso attendo la scelta che si mette l’abito e andrà in onda in prima serata su Canale 5. Si tratta di un’occasione speciale, visto che sarà trasmesso nella prima serata proprio come è successo diversi anni fa alla scelta di Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

Gianmarco Steri a Uomini e Donne: chi sarà la scelta tra Cristina e Nadia?

Dopo nove mesi vissuti nello studio di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, Gianmarco Steri è pronto ad uscire il programma con la sua amata. Per l’occasione la scelta sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 prima della serie turca campione d’ascolti “Tradimento”. Si tratta dell’ultima puntata di Uomini e Donne della stagione 2024-2025, un gran finale che sicuramente attirerà l’attenzione di milioni di telespettatori.

Attenzione spoiler: la scelta di Gianmarco è stata registrata negli studi a metà maggio e in giro e sui social circolano già voci ed indiscrezioni su chi è stata la pre-scelta. Stando alle anticipazioni, il parrucchiere romano ha scelto Cristina Ferrara, preferendola così a Nadia Di Diodato.

