Uomini e Donne non va in onda il 9 settembre: svelata la vera data d’inizio

Cresce l’attesa per la nuova ed entusiasmante edizione di Uomini e Donne. Come ben sappiamo, le registrazioni dello storico programma di Canale 5 sono partite lo scorso giovedì 29 agosto e sembra profilarsi una stagione ricca di colpi di scena e tanto divertimento. In questi giorni è circolato un rumors riguardante la data d’inizio del dating show di Canale 5, ma il format dedicato all’amore non va in onda lunedì 9 settembre. In seguito vi sveliamo la vera data ufficiale in cui ritroveremo i nostri amici del trono over e del trono classico.

Ecco quando va in onda su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e Donne

Maria De Filippi e il suo staff non torneranno in televisione il prossimo lunedì 9 settembre. La data ufficiale d’inizio di Uomini e Donne è prevista per il 16 settembre e il motivo è dovuto a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Nel dettaglio, la serie turca volgerà a conclusione venerdì 13. Dunque, dal 9 al 13 settembre saranno trasmesse due puntate pomeridiane. Questo significa che le avventure di Nazli e Ferit andranno in onda dalle ore 14.45 alle 16.40.

Anticipazioni Uomini e Donne 1^ puntata

La prima puntata di Uomini e Donne, quella prevista per il 16 settembre, sarà dedicata al trono classico. In questo caso vedremo la mitica Maria De Filippi presentare i nuovi tronisti che sono Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche. Questi nomi non sono del tutto nuovi al pubblico di Canale 5.

Nel primo appuntamento di Uomini e Donne sarà dato ampio spazio ad alcuni protagonisti di Temptation Island 2019. Katia Fanelli rivedrà il suo ex fidanzato Vittorio mentre Ilaria Teolis avrà un faccia a faccia con Massimo. Quest’ultimo annuncerà di essersi fidanzato con l’ex tentatrice Sonia Onelli. Successivamente ci sarà un piccolo scontro verbale tra Massimo e il nuovo tronista Giulio Raselli. Insomma, la nuova edizione di U&D è pronta a ripartire con il botto.